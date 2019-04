Mergi la piaţă pentru legume: 3 bucătari celebri explică de ce

Unul dintre aspectele de neimaginat acum câteva decenii era să avem legume şi fructe proaspete în toate anotimpurile. Când eram copil, iarna gustul de roşii îl simţeam doar din borcanul cu bulion făcut de bunica mea iar până la recolta următoare îmi puneam pofta în cui. Nici nu ne închipuim nici că pepenele roşu sau cireşele pot fi proaspete pe masa de Crăciun, dar nici că ardeii graşi sau castraveţii pot avea gust de ”carton”.



Atunci se respecta sezonalitatea cu sau fără voia noastră. Marea dezvoltare industrială ne dă puteri magice – orice ne dorim putem cumpăra. Iar poveştile cu poftele gradivelor în plină iarnă pentru căpşuni sunt doar poveşti, căci găsim şi acest fruct aproape non-stop. Doar că pentru acest lux plătim şi noi şi planeta. Se poluează cu transportul, se folosesc substanţe chimice pentru conservarea fructelor şi a legumelor pe durate mari. Costurile au direcţia buzunarului fiecăruia dintre noi căci noi plătim şi legumele şi fructele scumpe atunci când nu sunt de sezon şi nici locale, şi importul şi transportul şi substanţele de conservare şi medicamentele atunci când ne îmbolnăvim. Un alt mare cost este poluarea rezultată în urma transportului.

Mersul la piaţă ar trebuie să fie ca spălatul pe dinţi

În lumea gastronomiei se vorbeşte tot mai mult despre kilometru zero – încurajându-se consumarea produselor locale. Se mai vorbeşte şi despre sezonalitate – respectarea fiecărui sezon în materie de ingredientele pe care le punem în farfurii. În contextul în care anul trecut Ziarul Financiar atrăgea atenţia că din mediul urban doar 20% dintre locuitori mai merg la piaţă, restul oamenilor făcându-şi aprovizionarea de la supermarket, am stat de vorbă cu 3 chefi apreciaţi despre importanţa folosirii produselor de sezon şi importanţa mersului la piaţă pentru a cumpăra ceea ce este proaspăt cules. Chef Emmanuel Perrodin din Provence, Franţa, chef Radu Dumitrescu, Bucureşti România şi chef Dalad Kambhu, Bangkok care lucrează în Berlin, Germania au răspuns întrebărilor noastre.

Sezonal - din grădină direct în farfurie

”Legumele şi fructele importate ajung la noi în farfurie şi după 2, 3, 4 săptămâni. Atunci prospeţimea se pierde şi multe ingrediente senzaţionale o dată cu ea” spune chef Emmanuel Perrodin. ”Am fost mulţi ani îndrăgostit de gustul verzei de Bruxelles. Dar când am avut ocazia să o gust imediat după ce am cules-o dintr-o grădină, nu am putut crede! Ce gust, ce dulceaţă, ce arome. Varza de Bruxelles proaspătă e ca o bomboană!” continuă chef-ul francez.



Sezonal – ceea ce mâncăm trebuie să arate şi să aibă gust de proaspăt

Chef Radu Dumitrescu nu poate fi găsit dimineaţa la restaurant căci el se află în piaţă printre fructe, legume, peşte, carne. La restaurantul său nu există un meniu fix ci se găteşte cu ceea ce a găsit proaspăt în piaţă în dimineaţa respectivă.

“Plec uneori în piaţă cu o listă de ingrediente făcută de acasă şi de fiecare dată, dar de fiecare dată mi se schimbă meniul. Că vreau să cumpăr, nu ştiu, să fac o supă de conopidă şi văd nişte păstăi verzi absolut senzaţionale şi proaspete, culese atunci, şi le cumpăr pe alea. Şi îmi schimb meniul total”, spune chef Radu Dumitrescu.

De asemenea, la piaţă, Dumitrescu se ghidează pe lângă aspectul şi mirosul de proaspăt al vegetalelor şi după aspectul mâinilor oamenilor care le vând. ”Ştii clar că ei au muncit la roşiile pe care le vând dacă mâinile sunt crăpate, tăiate, negre.”

Şi legumele şi fructele exotice au corespondente locale

De asemenea, trendul sezonalităţii şi al kilometrului zero atinge noi culmi în lumea culinară. De exemplu, chef Dalad Kambhu - chef thailandez din Berlin a primit de curând prima stea în faimosul Ghid Michelin deoarece găteşte traditional thailandez dar cu ingrediente locale din jurul Berlinului. Ea a învăţat să gătească de la mama sa şi prima lecţie a fost lecţia prospeţimii. Pentru că între Thailanda şi Germania distanţa este mare, chef Kambhu a găsit soluţii locale inedite. ”Înlocuim mango cu mere dulci, cartofii dulci cu napi, murăm gulie în loc de papaya. Gustul este ca acasă”, spune Dalad. Pe lângă prospeţimea ingredientelor, astfel se încurajează producătorii locali şi se reduc gradul de poluare, costurile de transport. Şi carnea? ”Carnea vine de la ferme organice, peştele doar din surse sustenabile” a mai explicat chef-ul thailandez. Aşadar, ne întâlnim la piaţă!