Mesaj CUTREMURĂTOR al unui medic la Spitalul de Psihiatrie adresat ministrei Viorica Dumbrăveanu

“Ceva timp în urmă, am ales sa fiu alături de colegii mei în lupta contra acestui virus.Dar azi, dupa blamarea și ” sustinerea” personalului medical de catre Doamna Minustru al Sănătății, am înteles că nu merită să- ți expui viața și familia la risc. După 25 ani de devotament în acest sistem, azi mă gandesc să-mi las halatul alb. Doresc să o întreb pe Doamna Ministră, dacă a știut de existenta Spitalului Clinic de Psihiatrie, știe unde se află el, deoarece nu l- a vizitat niciodată? Știe specificul acestui spital și contingentul care se tratează aici? Este un lucru bine înteles si prognozat în orice Spital de Psihiatrie, că de la un pacient internat cu simptome de virus, peste o perioadă vor fi zeci! Deoarece acestor pacienți nu se poate explica cuvântul Izolare și respectarea regulelor igienice; el are necesitățile sale de- a fuma dintr- o țigara , de- a bea dintr- o sticlă cu apă cu alt pacient, în secțiile de 90 paturi. Nu v- ați gândit la acest scenariu? Nu v- ați gândit la faptul că fiind infectat pacientul nu va fi primit de alt spital, deoarece are O Boala Concomitentă, cea psihică? Si daca este trimis personalul medical si medicii in carantina la domicilu, atunci ce facem cu acesti bolnavi? Cine- i ajuta? Sau poate le deschidem usa? Nu ați analizat, deoarece ați fost departe de acest spital! Nu l- ați abordat cu maximă seriozitate! Acum învinuiți personalul medical și medicii care se sufocă acolo că ei singuri s- au infectat din propria neglijență? Care dorm în spital pentru a nu infecta familile? Care fac tot ce e posibil pentru acești pacienți, acest spital și pentru aceasta țară? Care rămân tot mai puțini, pentru că și ei sunt oameni și se îmbolnăvesc. Oare asta trebuie să facă Capetenia de oaste în timpul unui razboi? Oare acum trebuie să fim blamați și umiliți? Aceasta este tactica Dumneavoastra de ” sustinere”? Medicii ,după o astfel de luptă cu virusul, mai luptă și cu ministerul, care ar trebui să-i protejeze, să-i stimuleze, dar nu să-i distrugă psihic. Așa suntem noi, oamenii- căutăm în nenorocirile noastre pe cineva vinovat. Nu a fost vindecat pacientul – medicul este numit ucigaș, nu a fost găsit leacul – criminalul este dublu. A infectat un pacient – medicul este un monstru, s-a infectat singur – este un neglijent și un prost. Nu s-a dus la muncă – un dezertor, s-a plâns de lipsa materialelor de protecție – un trădător. Și toate acestea la aplauzele „Eroilor doctori”, pe de o parte, și cu un cuțit în spate pe de altă parte. Dar dupa acest ,,razboi,, cine va rămâne să mai lucreze în cadrul acestui sistemul medical murdar? Pe salarii mizere și călcați în picioare de propriul minister . Azi mă gândesc să las Halatul meu Alb, pentru ca, în continuare , să- l purtați Dumneavoastră, Ministrul Sănătății în funcție și nu medic de specialitate!”

