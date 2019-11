Mesajul Germaniei adresat Guvernului Chicu: „Salutăm progresele înregistrate sub conducerea ex-premierului Sandu în domeniul justiţiei şi combaterii corupţiei”

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Caz șocant la Orhei. O fetiță de 10 ani, din clasa a patra, a fost violată de un coleg de școală, care are doar 14 ani. Incidentul a avut loc săptămâna trecută într-o localitate din raionul Orhei.

Dragoș Tudorache, europarlamentar PLUS și raportorul pentru Republica Moldova al Parlamentului Europan, a scris pe Facebook un mesaj favorabil guvernului socialist de la Chișinău, fapt criticat dur de comentatorii acestei postări.

La 77 de ani, Ștefan Câlția invită publicul, prin cele peste 20 de lucrări (unele depășind 5 sau chiar 12m), pictură și desen din perioada 1970-2019, la o expoziție sub formă de labirint - o călătorie în patru capitole însoțite de simbolul UROBORUS, șarpele care...

„R. Moldova continuă să se confrunte cu provocări majore. Deosebit de important este de a continua cursul stabilit al reformelor şi de către noul Guvern condus de prim-ministrul Chicu. Guvernul Federal salută progresele înregistrate sub conducerea ex-prim-ministrului Sandu în domeniul justiţiei şi combaterii corupţiei. Doar implementarea continuă a agendei de reforme, dincolo de hotarele de partid, poate îndeplini revendicările moldovenilor asupra unui stat de drept. Aceste revendicări includ şi o investigare exhaustivă şi elucidarea circumstanţelor scandalului bancar din 2014/2015”, se arată într-o declarație a unui purtător de cuvânt al Ministerului Federal al Afacerilor Externe.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)