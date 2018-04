Meserii de lux pe litoralul românesc. Care este salariul unui barman

Sezonul estival în România se deschide în mai puţin de două săptămâni. Litoralul va fi plin, dar există o problemă. Ospătarii, barmanii şi cameristele nu mai acceptă orice salariu. Aceştia cer hotelierilor sau patronilor de restaurante chiar şi peste o mie de euro lunar. În cazul unora, peste salariu se adaugă şi asigurarea unui loc de cazare plus mese.





Anul acesta, la interviurile de angajare, candidaţii au avut cerinţe bine stabilite şi au negociat la sânge cu patronii.

Angajat: Când mergi la o angajare trebuie să ai o tehnică de negociere şi trebuie să te bazezi pe ceea ce faci.





Angajat: Salariul pe care l-am discutat la angajare a fost şi cel de încadrare. S-a menţinut pe perioada contractului iar de la an la an, a fost în fiecare an o creştere de salariu.

Angajată: Am cerut un salariu care mi s-a acordat. Un salariu bun şi sunt mulţumită de condiţiile de muncă.

Patronii de hoteluri se plâng că mulţi cei care au venit până acum să se angajeze au cerut bani mulţi pentru sezon. Pe unii i-au refuzat, cu alţii au negociat. Spre exemplu, o cameristă la un hotel de 4 stele câştigă în jur de 320 de euro la care se adaugă decontarea transportului, un recepţioner la 4 stele are un venit lunar de 385 de euro, iar un bucătar este plătit cu 850 de euro.

Nicolae Bucovală, hotelier 3 stele: Salariile se vor situa undeva între 1500, 1600 net pe vară. Dar în afară de asta au şi o groază de facilităţi.

Mihai Moisescu, hotelier 4 stele: De obicei cer mai mult, de la an la an cer mai mult.

Patronii de restaurante spun că ospătarii şi barmanii calificaţi preferă să lucreze în străinătate, pe bani mai mulţi.

George Ţicu, manager restaurant: În loc de 22 de ospătari avem 11, în loc de 24 de bucătari aveam aproape, să zic, o tură, mai puţin de o tură, pe bar din 6 barmani am reuşit să găsim 4.

Anca Nedea: Criza s-a acutizat de la an la an, suntem la nici o săptămână deschidere pentru litoralul românesc, deci primul boom, pachetul de 1 mai, şi nu avem nici măcar 50% din forţa de muncă necesară acoperită.

În nordul staţiunii Mamaia un barman pretinde de la viitorul angajator chiar şi peste o mie de euro lunar. Şi cum mulţi nu-şi permit să le dea aceste sume, atunci alternativa este să angajeze oameni mai slab pregătiţi şi să îi înveţe meseria la locul de muncă.

Dragoş Răducanu, vicepreşedinte FPTR: Tarifele pe care noi le practicăm la hoteluri nu ne permit să dăm la o persoană necalificată sau cu calificare inferioară 500 de euro.

Pe litoral, de 1 mai sunt aşteptaţi în jur de 50.000 de turişti.

Sursa: Radiochisinau.md