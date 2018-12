Michael Schumacher nu e ţintuit la pat şi nu e conectat la aparate!

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Marea Britanie şi Uniunea Europeană ar trebui să se pregătească pentru un al doilea referendum pe tema Brexit, deoarece probabil Parlamentul de la Londra nu va aproba acordul negociat de prim-ministrul Theresa May, a declarat fostul premier laburist, Tony Blair.

Un consiliu de prelaţi ortodocşi ucraineni a înfiinţat sâmbătă o biserică independentă de sub tutela religioasă a Moscovei, o hotărâre istorică, vizând să asigure ”securitatea” şi ”independenţa spirituală” a ţării - şi totodată un...

Maia Sandu este un politician slab și perdant și nu are șanse să câștige alegerile parlamentare. Opinia aparține jurnalistului unionist Ion Mischevca. Acesta a își argumentează declarația prin 10 ”fapte” ale liderului PAS, pe care le-a făcut pe parcursul carierei...

Dar, conform celor de la www.dailymail.co.uk, Schumacher senior nu e ţintuit la pat şi nu e conectat la aparate. Totuşi, primeşte îngrijiri medicale, având o echipă întreagă de specialişti, costurile ridicându-se la peste 50.000 de euro săptămânal. În plus, aceeaşi sursă, susţine că Michael locuieşte lângă familiei, dar nu într-un corp îndepărtat al casei, unele voci susţinând că ar fi fost ridicată o construcţie specială, ce aduce a unitate medicală.

Fiul lui Michael, Mick, campion al Formulei 3, păstrează şi el tăcerea. "Tata m-a întrebat dacă vreau să concurez la profesionişti sau să fie totul doar un hobby. I-am spus că-mi doresc să fiu profesionist. Am vrut să mă compar cu cei mai buni, el e cel mai bun. E idolul meu", s-a limitat să spună acesta despre legendarul pilot.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)