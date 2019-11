Miezul de nucă s-a ieftinit destul de mult în raport cu perioada precedentă

Mai mulți producători au semnalizat despre ieftinirea miezului de nucă. Dacă anterior, acesta era achiziționat cu circa 100-110 de lei per kilogram, săptămâna trecută miezul se vindea cu 80 de lei/kg. Contactat de Agrobiznes, Oleg Tîrsînă, președintele Uniunii Asociațiilor Producătorilor de Culturi Nucifere din Moldova a specificat că, imediat după demiterea Guvernului condus de Maia Sandu mai multe companii care achiziționează miez de nucă au redus prețul.

„Imediat după demiterea Guvernului condus de Maia Sandu, miezul s-a ieftinit cu circa 5 lei per kilogram. Aceasta este o situație caracteristică pentru mai multe domenii, nu doar în sectroul miezului de nucă. Odată cu schimbarea Guvernului pe piață s-a creat o confuzie și incertitudine, respectiv firmele care achiziționează miez de nucă, ca să-și reducă riscurile, scad din preț. Respectiv, aceasta este o situație pe care noi am putea să o înțelegem. Dar între timp, săptămâna trecută prețul oferit a scăzut destul de mult în raport cu perioada precedentă, deși și acest lucru are o explicație. Fiind la sfârșitul lunii noiembrie, perioadă în care oamenii de la sate și-au încheiat lucrările agricole, timpul s-a răcit și respectiv, o bună parte dintre acei care au colectat nuci din fâșiile sau propriile plantații au început să le spargă. În așa fel, s-a creat un flux caracteristic pentru această perioadă și un surplus temporar de miez. Companiilor nu reușesc să proceseze și atunci ei au redus prețul ca să stopeze ritmul de livrare a miezului”, a menționat Oleg Tîrsînă.

Totodată, președintele Uniunii a mai precizat că reprezentanții companiilor de achiziție au majorat astăzi, 25 noiembrie, prețul cu 10 lei, față de cel oferit la sfârșitul săptămânii trecute.

„Din discuțiile purtate cu reprezentanții companiilor care achiziționează miez de nucă, tind să cred că prețul o să mai crească puțin pe parcursul lunii decembrie, după care mai aproape de sărbătorile de iarnă prețul oricum va scădea pentru că, atunci deja încep livrările din SUA și apare o cantitate suficientă de miez pe piață. Astfel, jumătățile albe de miez de nucă, la moment, se vând la prețul de 90 – 95 de lei/kg”.

Menționăm că, la data de 12 decembrie se va desfășura tradițional Conferința națională dedicată culturilor nucifere și, în special, culturii nucului, unde vor fi abordate inclusiv subiecte ce țin de tendința prețurilor la nivel local și mondial.

https://agrobiznes.md