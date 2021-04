Mihai Chirică: Nici Dragnea nu a făcut rău Iaşiului, aşa cum a reuşit USR PLUS. Intrăm în era întunericului

Am ieşit din sală şi am refuzat să votăm un buget, invitându-i pe cei de la PNL şi USR PLUS să-şi asume votul şi să guverneze”, a spus consilierul PSD Bogdan Balanicşu, într-o conferinţă de presă susţinută în faţa Primăriei Iaşi.

PSD dă ultimatum: PNL ori se aliază cu USR PLUS, ori cu alte partide Liderul grupului PSD din Consiliul Local Iaşi, Bogdan Balanişcu, susţine că PNL şi USR PLUS au varianta unei alianţe la Iaşi, iar dacă acest lucru nu este posibil, atunci să facă parteneriate cu alte partide pentru a asigura funcţionarea oraşului.

