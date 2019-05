Mihai Mărgineanu se duce la concerte cu avionul pe care îl pilotează singur

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Președintele nou ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, după anexarea Crimeei și agresiunea din Donbas, Ucraina mai are în „comun cu Rusia doar un singur lucru – frontiera de stat”, a scris președintele Ucrainei pe pagina sa de Facebook, comentând...

„Foarte frumos se vede de sus, pot să mă mândresc că am anumite zone pe care le cunosc fără hartă și fără GPS”, a spus el.

Mărgineanu, care are peste 650 de ore de zbor, a transportat cu avionul său mai mulți artiști români pentru a-și susține spectacolele în țară. Printre aceștia s-a aflat și MIhai Bobonete, colegul său de pe platourile de filmare de la Las Fierbinți.

„Zbor și pe avioane comerciale. În meseria de pilot de avion sunt mai multe categorii. Categoria pe care o cunoști tu este cea de pilot de linie de transport pasageri, care este o clasă specială. Eu nu pot să-mi permit să fac transport de pasageri, din lipsă de timp și din faptul că în momentul actual, luând-o așa, mercantil, câștig mai mulți bani decât un comandant de Boeing 747 de la Emirates. Am și un avion pe care mi l-am cumpărat din banii mei proprii și personali, e un avion de patru locuri, un Cesna 172 November, un avion cu care eu mă duc la concerte pentru că țara noastră e o țară mică, dar neavând autostrăzi se transformă într-o țară mare. E un fel de hoție de timp, eu fur puțin din timp”, a spus cântărețul.

Cântărețul și actorul Mihai Mărgineanu, care interpretează rolul lui Ardiles în Las Fierbinți, ajunge la concertele din țară cu avionul său Cesna 172 November pe care îl pilotează singur. Invitat în emisiunea „În fața ta”, de la Digi 24, Mărgineanu a povestit că are un brevet de pilot comercial, dar că nu și-ar dori să devină vreodată pilot de linie.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)