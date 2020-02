Ministerul Culturii din România îi mulţumeşte Irinei Rimes pentru colaborare

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

(Am folosit regionalismul a chiflici în loc de varianta literară a zemoși, pentru a fi mai pe înțelesul fraților mei dintre Prut și Nistru, poporul de gâze de chiflicit, din care fac parte eu, materia primă pentru tălpile groase de obraz).

Afirmațiile ministrului Aurel Ciocoi mi-au amintit de vechiul proverb românesc: „Un nebun aruncă o piatră în baltă şi zece înțelepți n-o pot scoate”.

Fostul premier al R. Moldova, Vlad Filat, vine cu o reacție la Plângerea Penală depusă de fostul său avocat, Igor Popa, la Procuratura din orașul Frankfurt am Main, Germania. Filat scrie pe pagina sa de Facebook că „abia așteaptă să aibă oportunitatea să prezinte...

Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii, a declarat: „Dacă fiecare eveniment cultural s-ar promova doar în zona academică, pe canale nişate, s-ar adânci prăpastia între generaţii. Cultura nu trebuie să se adreseze doar unor nişe şi nu trebuie consumată doar de elite. Am implicat în această promovare a zilei Brâncuşi reprezentanţi din medii diferite. Un exemplu este prezenţa la conferinţa de presă a scriitorului şi criticului literar Alex Ştefănescu. Ceea ce ne-am propus s-a realizat. Toată lumea vorbeşte despre evenimentul Brâncuşi. Vrem ca tinerii să devină interesaţi şi atraşi de cultură. Vrem ca tinerii să devină consumatori de produse culturale. Vrem să colaboram cu modelele tinerilor care se bucură de încrederea şi simpatia lor”.

