Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, se declară ”foarte îngrijorat” de situaţia din Belarus

Lukaşenko a precizat şi că la protestele masive din Belarus au încercat să participe şi cetăţeni ruşi, polonezi şi ucraineni. „“Nu voi menţiona Polonia: ei s-au stabilit deja aici, încercând să tragă sforile. Nu voi vorbi despre Ucraina: vin oameni de acolo. Din nefericire, au venit şi oameni din Rusia. Eu am spus că aici nu se vor întâmpla evenimente de genul Maidan, indiferent cât își doresc unii asta. Așa să toată lumea să se liniştească”, a adăugat preşedintele.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români. Această lege introduce de asemenea și posibilitatea eliberării unei cărți de identitate simplă sau cărți electronice de identitate pentru copiii sub 14 ani...

Ați auzit, desigur, de minunile pe care le face in corpul tau “banala” apa cu lamaie. Dincolo de faptul ca te hidratezi, adaugand totodata savoare paharului cu apa, apa cu lamaie are multiple beneficii asupra organismului vostru.

Peninsula Crimeea a făcut parte din Rusia începând cu anul 1783, când imperiul țarist o anexează în urma înfrângerii forțelor otomane, până în 1954, când guvernul sovietic decide transferarea Crimeii de sub autoritatea Republicii...

Actualitate 11 August 2020, ora: 00:57

Poate că am văzut (prea) multe, poate că am citit și ce nu trebuie la viața mea, poate că am îmbătrînit, poate că mi s-a tocit simțul civic, dar nu mai pot să mă inflamez de cîte ori țipă strada sau Facebook-ul că vine dictatura. Țipau cînd cu...