Ministrul Mediului promite demararea, în primăvară, a celei mai ample campanii de împădurire pe care a avut-o vreodată România

Cea mai amplă campanie de împădurire a terenurilor degradate în vederea protejării solului, a refacerii echilibrului hidrologic şi a îmbunătăţirii condiţiilor de mediu va fi demarată în România în primăvara acestui an, a anunţat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe.

"În primăvara acestui an, în cadrul Lunii Pădurii, vom demara cea mai amplă campanie de împădurire pe care a avut-o vreodată România. La nivelul ministerului există, deja, un grup de lucru care organizează toată această campanie. Romsilva are şi va pune la dispoziţie materialul săditor, puieţii necesari pentru a acoperi toate suprafeţele în afara ariei pe care Regia Naţională a Pădurilor Romsilva o are în plan de împădurire. În primăvară trebuie să fim foarte bine pregătiţi", a spus Alexe.

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, reprezentanţii Asociației Comunelor au fost de acord ca Unităţile Administrative Teritoriale (UAT) să identifice cât mai repede terenurile degradate şi alte suprafeţe de teren în vederea începerii campaniei de împădurire. În acest sens, prim-vicepreşedintele Asociaţiei, Mariana Gâju, a menţionat că măsurile de împădurire se aplică nu doar în zonele de munte, ci şi pentru toate terenurile de tip arabil sau degradate din mediul rural.

"Se referă şi la proiectele cu finanţare europeană, care să poată contribui practic la investiţii de biogaz, care să folosească aceste materiale rezultate în urma tăierii pădurilor sau materialele care sunt degradabile de pe terenul României", a afirmat Gâju.

De asemenea, preşedintele ACoR, Emil Drăghici, a propus încheierea unui acord de parteneriat între ACoR şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) în vederea unei colaborări şi consultări mai strânse între autorităţile publice locale şi cele centrale.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de coordonator tehnic al acţiunilor de împădurire a terenurilor degradate, finanţează de la bugetul de stat şi prin Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică întocmirea documentaţiilor tehnico-economice, lucrările de împădurire şi întreţinere a terenurilor degradate, precum şi paza respectivelor lucrări, până la declararea închiderii stării de masiv.

Documentaţiile tehnico-economice şi lucrările necesare pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, constituite în perimetre de ameliorare, se execută de unităţi specializate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Proprietarii (UAT, asociaţii, persoane fizice etc.) care au terenuri în perimetrul de ameliorare îşi păstrează dreptul de proprietate, atât în timpul, cât şi după efectuarea lucrărilor prevăzute în documentaţiile tehnico-economice legal aprobate.

Potrivit ministerului de resort, în cadrul întâlnirii dintre Costel Alexe şi reprezentanţii ACoR, au mai fost abordate subiecte, precum: alunecările de teren, drumurile forestiere practicabile pe care autorităţile locale le pot întreţine dacă sunt preluate în administrarea comunei, birocraţia şi proceduri greoaie în privinţa obţinerii avizelor de mediu, canalele de irigaţii aflate în paragină, acestea fiind un real pericol pentru comunităţi, colectarea selectivă a deşeurilor.

În acelaşi timp, UAT-urile au cerut să fie transferate în patrimoniul lor cantoanele silvice din proprietatea Romsilva, din zonele unde a fost retrocedat fondul forestier.

O altă temă de dezbatere s-a referit la introducerea în categoria "biomasă" a lăstărişului provenit din defrişarea zonei de protecţie şi a zonei de siguranţă tuturor drumurilor comunale, judeţene, naţionale, din curăţarea pomilor fructiferi şi din toaletarea tuturor pomilor, pentru a putea fi valorificat în combustibil.