Ministrul Pavel Voicu... a „descoperit” America

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

La începutul lunii noiembrie am scris despre faptul că, un elev din Ucraina a elaborat o tehnologie unică de producere a hârtiei din frunzele căzute, acesta fiind premiat cu medalie de aur în cadrul Olimpiadei Geniilor în SUA. Nu a trecut mult timp, că proiectul a și...

Igor Grigoriev, fostul coleg de facultate al lui Igor Dodon, pe care șeful statului l-a acuzat că ar fi pus la dispoziția presei pozele pe care președintele le-a făcut în vacanțele sale de lux, a anunțat că nu are nicio legătură cu asta și că a părăsit Republica Moldova.

Anchetatorii din Cazul Caracal au acționat ca în filme. Dacă în spațiul public se vehicula ideea că Dincă nu va putea fi descusut de oamenii legii și de procurorii DIICOT, teoriile s-au dovedit a fi false. Anchetatorii au introdus un polițist sub acoperire în celulă cu Dincă.

Dacă an de an, numărul de unități de transport înmatriculate crește, este absolut logic și normal că asta va duce la o creștere a numărului de accidente . Creșterea numărului de mașini s-a accentuat și ca rezultat al prăbușirii sistemului transportului public , care este într-o stare dezolantă. Ca să te „descurci” ai nevoie de mașină. Sunt familii unde ambii soți au mașină. Și atunci de unde mirarea cu privire la numărul de accidente, dacă infrastructură rutieră a rămas la nivelul anilor 80, în timp ce numărul de mașini s-a mărit de 10 ori.

Chiar zilele trecute am trecut (fără să fiu oprit) printr-un filtru organizat de INP într-un sens giratoriu unde erau nu mai puțin de 7 mașini MAI . În ce state ați văzut 7 mașini de poliție în centrul orașului care opresc alte zeci de mașini?...Africa? America de Sud?

