Ministrul ucrainean de Externe: Securitatea Ucrainei implică şi securitatea României şi viceversa. Suntem într-o regiune foarte complicată, nu putem FUGI de geografie

..Deşi nu vedeţi cu ochiul liber militarizarea intensă a Crimeei, focurile de armă din estul Ucrainei, simţiţi cu siguranţă implicaţiile acestora în siguranţa naţională din ţara dumneavoastră. Presupun că vreţi să ştiţi cum să faceţi faţă unui vecin agresiv. Am doar un sfat pentru dumneavoastră - preveniţi. Cu cât mai repede luaţi decizii şi acţionaţi strategic, pentru a demobiliza adversarul dumneavoastră, cu atât mai mari sunt şansele dumneavoastră de a învinge. Dacă anul 2014 ne-ar da o lecţie, aceasta ar fi că orice este posibil", a punctat demnitarul ucrainean.

