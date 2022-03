Ministrul ucrainean de Externe: Ucraina ripostează cu succes, dar avem nevoie de ajutor pentru a evita Al Treilea Război Mondial

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a reiterat luni apelul Ucrainei către țările occidentale de a acordat Kievului mai mult ajutor în lupta împotriva Rusiei, potrivit G4media.md.

„Pentru cei aflați în străinătate, speriați să nu fie «târâți în al Treilea Război Mondial». Ucraina ripostează cu succes. Avem nevoie de voi (state occidentale – n.r.) să ne ajutați să luptăm. Oferiți-ne toate armele necesare”, a scris Kuleba, într-o postare pe Twitter.

To those abroad scared of being ‘dragged into WWIII’. Ukraine fights back successfully. We need you to help us fight. Provide us with all necessary weapons. Apply more sanctions on Russia and isolate it fully. Help Ukraine force Putin into failure and you will avert a larger war.