Miniturneul Teatrului Luceafărul din Iaşi în oraşele Căuşeni, Căinari şi Cimişlia dedicat Zilei Europei cu un spectacol de excepţie - “Amintiri din copilărie” de Ion Creangă

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Preparatele culinare de Paște ne îmbine și ne este aproape imposibil să ne „punem pofta în cui”, așa că ne lăsăm pradă meniului de sărbătoare și ignorăm silueta. În ajutorul gurmanzilor și nu numai, am pregătit câteva sfaturi pentru a...

Izvorul Tămăduirii este o mare sărbătoarea închinată Maicii Domnului. Nu are dată fixe, fiind trecută în calendar în vinerea din Săptămâna Luminată. În această zi, în toate bisericile se oficiază slujbe de sfinţire a apei, Aghiasma Mică.

Președintele nou ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, după anexarea Crimeei și agresiunea din Donbas, Ucraina mai are în „comun cu Rusia doar un singur lucru – frontiera de stat”, a scris președintele Ucrainei pe pagina sa de Facebook, comentând...

Noul spectacol va completa seria de producții inspirate din scrierile povestitorului din Țicău, reunite sub titlul generic Integrala Creangă. Teatrul Luceafărul consideră o datorie culturală orientarea repertorială către cel mai important autor român clasic pentru copii. Amintiri din copilărie este cadoul instituției pentru publicul moldovean în cea mai importantă zi de omagiere a Europei.

Noua producție este un spectacol gândit vizual sub patina timpului, într-o cromatică sepia, specifică rememorărilor, în care culoarea vine și din acțiunile scenice și din interpretarea actoricească. Rolul lui Nică, „copilul universal”, i-a fost atribuit lui Claudiu Gălățeanu, care va portretiza personajul “ca un copil neastâmpărat, plin de idei năstrușnice, pus mereu pe șotii. Pentru orice actor, a juca un copil e o provocare, iar eu l-am abordat gândindu-mă mereu la copilăria mea, la stările și trăirile acelor vremuri. Pentru că fiecare dintre noi am fost, la un moment dat, Nică.” Alături de Claudiu Gălățeanu evoluează Viorel Vârlan (Ion Creangă), Ionela Arvinte (Smaranda), Cătălin Cucu (Ștefan a Petrei), Raluca Pintilie (Mătușa Mărioara), Gabriel Lazăr (Un moșneag în iarmaroc, Popa Duhu), Camelia Dilbea (Smărăndița), Cristian Gheorghiu (Trăsnea), Emanuel Florentin (Gâtlan), Paul Sobolevschi (Mogorogea). Scenografia (Viorica Perju) reface stilizat atmosfera de epocă a satului tradițional, atmosferă completată de muzica autentică (ilustrație muzicală Iulian Hardon) și de câteva secvențe animate (desene de Adrian Mârzac).

Ce altceva putea fi mai potrivit pentru sărbătorirea Zilei Europei decât un demers teatral dedicat copiilor, un nou spectacol - AMINTIRI DIN COPILĂRIE de Ion Creangă? Echipa artistică a Teatrului Luceafărul a lucrat la acest proiect sub coordonarea scenică a regizorului Constantin Brehnescu, un senior al artei teatrului pentru publicul tânăr, care spune: „Îmi doream de un oarecare timp să reiau în formă scenică câteva din momentele Amintirilor lui Ion Creangă. M-am oprit, iată, la acelea în care Nică, la pubertate, stă cu nasul în Psaltire, buchisind sub atenta supraveghere a pitorescului personaj, Popa Duhu, și a dorinței nestăpânite a Smarandei de a-și vedea odrasla preot. Dar și asupra întâmplărilor nostime cu pupăza din tei și cireșele mătușii Mărioara. Procedeele artistice folosite în relatarea scenică a acestor momente sunt diverse, dinamice și ele vor atrage atenția tuturor generațiilor. Pentru că Amintirile din copilărie nu li se adreseaza doar celor mici.”

