Miracolul Notre-Dame

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Izvorul Tămăduirii este o mare sărbătoarea închinată Maicii Domnului. Nu are dată fixe, fiind trecută în calendar în vinerea din Săptămâna Luminată. În această zi, în toate bisericile se oficiază slujbe de sfinţire a apei, Aghiasma Mică.

Președintele nou ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, după anexarea Crimeei și agresiunea din Donbas, Ucraina mai are în „comun cu Rusia doar un singur lucru – frontiera de stat”, a scris președintele Ucrainei pe pagina sa de Facebook, comentând...

Apropo de tristețe și suferință. Am evitat în mod intenționat până aici să calific incendiul de la Notre-Dame ca pe o tragedie. Fiindcă nu este o tragedie. A ars un acoperiș vechi de opt secole și jumătate, construit din peste o mie de stejari din cele mai frumoase păduri franceze. Flăcările au mistuit sau au deteriorat câteva capodopere extraordinare, parte și ele ale patrimoniului cultural universal. S-a prăbușit turnul cu cruce, care a străjuit împrejurările Catedralei timp de mai bine de 800 de ani. Lucruri absolut dramatice, abominabile, insuportabile chiar, atât pentru cunoscătorii și specialiștii artelor, cât și pentru orice cetățean de rând. Din fericire însă nu s-a produs un lucru iremediabil: incendiul nu a luat cu sine nicio viață omenească. În afară de câteva persoane care s-au ales cu răni ușoare, în mare parte fiind vorba de stări de șoc cauzate de producerea incendiului anume în acel loc de o încărcătura simbolică excepțională, nimeni nu s-a ales cu arsuri grave, viața niciunei persoane nu a fost pusă în pericol. Cu alte cuvinte, nu s-a produs nimic ireparabil. Pietrele, acoperișul din stejarii seculari, crucea și turnul de o frumusețe extraordinară, picturile murale care au fost acoperite cu cenușă – toate acestea se vor reface mai devreme sau mai târziu. Președintele Macron a promis chiar că reconstrucția Catedralei nu va dura mai mult de cinci ani. Ceea ce contează cu adevărat este faptul că această veritabilă dramă a tuturor pământenilor nu s-a transformat într-o tragedie. Nu au avut de suferit oameni. Anume în asta constă, probabil, miracolul Catedralei Notre-Dame: în clipa cea mai dificilă a existenței sale, atunci când se sufoca de căldura neagră a flăcărilor, Catedrala a răspuns sutelor de ani de venerare, de admirație și de iubire a oamenilor cu aceeași monedă, îngrijindu-se să nu răpească acestei civilizații nicio viață.

Au trebuit să treacă mai multe zile până când rezultatele preliminare ale unor anchete, efectuate la fața locului, de către echipele specializate în materie incendiară și în criminalistică, ale forțelor de ordine pariziene, să stabilească că orice tentativă de a lega originile incendiului cu voință criminală a unor răufăcători este absolut lipsită de justificare. Rezultatele complete și definitive ale anchetei vor fi publicate peste câteva săptămâni sau luni, dar la moment se știe cu certitudine că incendiul de la Notre-Dame nu a fost cauzat în mod intenționat. În mod evident, aceste constatări prealabile nu vor fi gata să stingă fierbințeala din mințile multor adepți ai conspiraționismului mondial. Cu certitudine, vor exista și de acum înainte tot soiul de „demonstrații” ale faptului că incendiul ar fi fost pus la cale și dus la îndeplinire de Oculta Internațională. Vor fi publicate multe articole și multe cărți care vor „scoate la iveală făptașii”, care vor pretinde să aducă la cunoștința întregii omeniri „adevăratele scopuri și intenții”, dacă nu chiar și numele, prenumele și adresa de la domiciliu ale răufăcătorilor care s-au făcut vinovați de izbucnirea incendiului. La fel ca și în alte cazuri similare, vor fi identificate post-factum înșiruiri de coincidențe aparente, alinieri de aștri cerești și altele de genul care, puse la un loc, vor schița aparent un tablou care va conduce la niște concluzii favorabile teoriilor conspiraționiste. În căutare permanentă de explicații, aceleași minți înfierbântate vor propune și niște „motivații” pe măsura invențiilor respective. Cum am spus și mai sus, vinovați vor fi și musulmanii și guvernul mondial, centrele financiare decidente din întreaga lume. Toți și toate, numai nu rațiunea, reținerea, sau abordarea serioasă și responsabilă a unei situații foarte complexe și inedite.

La scurt timp după declararea incendiului, toate televiziunile franceze și-au întrerupt programul obișnuit și au transmis în direct știri și reportaje de la fața locului. Pe măsură ce flăcările se răspândeau pe întreg acoperișul Catedralei și biserica era învăluită de un nor dens de fum, era clar că devenisem cu toții contemporanii unei adevărate drame, care era pe cale să pună în pericol însăși existența unuia dintre simbolurile cele mai cunoscute și cele mai iubite ale Parisului, ale Franței, ale civilizației occidentale în general. Președintele francez Emmanuel Macron, înțelegând amploarea evenimentului, a contramandat discursul său televizat în direct, care fusese programat cu mai multe zile înainte și care urma să înceapă la ora 20:00 a aceleiași zile. Oroarea trăită în direct de milioane de francezi și de către telespectatori din întreaga lume s-a accentuat și mai tare către ora 20:30, când turnul cu cruce, partea cea mai înaltă a edificiului, s-a prăbușit, fiind înghițită de flăcările incendiului.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)