Mister total! Ce se întâmplă cu Kim Jong Un, unul dintre cei mai mari dictatori ai lumii

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Igor Dodon ne-a obișnuit deja că, atunci când are o problemă în coaliția de guvernare, iese și îi sperie pe PD-iști cu alegerile anticipate. În contextul discuțiilor pe marginea păgubosului acord de credit cu Federația Rusă care generează multe întrebări...

Biroul preşedintelui sud-coreean Moon Jae In nu a putut confirma informaţiile, potrivit cărora Kim ar fi grav bolnav, declarând că nu există niciun indiciu că Kim ar suferi de probleme serioase de sănătate. Potrivit Agerpres, CNN a citat o sursă din informaţii spunând că liderul de la Phenian este „în pericol serios după o intervenţie chirurgicală”.

Presa internaţională a relatat că liderul comunist, despre care se crede că are 36 de ani, nu se simte bine după o intervenţie chirurgicală pe cord şi este supus tratamentului. Miercuri, mass-media de stat nord-coreeană nu s-a referit la apariţiile publice recente ale lui Kim.

