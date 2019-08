Misterele candidaturii lui Mircea Diaconu

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Preşedintelui pro-rus Igor Dodon impune o agendă geopolitică rusească în Republica Moldova, iar rezistenţă din partea Guvernului condus de proeuropeana Maia Sandu nu are nici un efect. Îngrijorată, administraţia de la Washington l-a trimis la Chişinău pe consilierul...

Retailerul online elefant.ro anunță majorarea capitalului social cu aproximativ 1,7 milioane euro. La majorare au participat toți acționarii companiei. În urma acestei operațiuni, investiția istorică în companie se apropie de 20 de milioane de euro. In ultimii sase ani,...

Am următoarele întrebări către guvernul Republicii Moldova:

Simona Halep, nr. 4 WTA, s-a calificat în faza a doua a turneului US Open 2019, după un meci cu americanca Nicole Gibbs, nr. 135 WTA, în care a avut evoluții oscilante, victoria venind după set decisiv. A fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru sportiva din România, la capătul a două ore fără...

Accidentul produs la începutul lunii august lângă Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk, nord-vestul Rusiei) nu are nicio legătură cu Tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty – CTBT), a declarat luni Aleksei Karpov,...

Pe scena politică se creează brusc o mare alianță pro-Diaconu formată din PSD, ALDE, Pro România, PNTCD, PER, poate și alții, inclusiv rebelul Pleșoianu, inclusiv Coaliția lui Cumpănașu, și grupată în spatele unui politician fără carnet de partid, cu imagine de poporean și talent de vorbitor, adică exact ce nu are nici Iohannis, nici Dăncilă, nici Barna, nici Cioloș la această oră. S-a spus, în 2014, că în spatele succesului ca independent al lui Diaconu a stat, de fapt, cedarea de voturi de către PSD. Dovada perfectă, s-ar zice, că rețeta funcționează și că un candidat ”independent” cu carisma lui Diaconu poate face minuni cu oarece sprijin.

În plus, un candidat de succes trebuie să aibă o susținere cît mai largă, ne amintim că însăși Viorica Dăncilă vorbea de dorința închegării unei alianțe mari, cu partide, sindicate, ONG-uri șamd. Nu s-a mișcat un pai în această direcție pînă acum.

A plasa PSD la remorca lui Diaconu prea devreme, însă, ar fi creat riscuri majore, dînd timp adversarilor să riposteze și să-și regîndească strategiile. S-ar fi marșat pe incapacitatea marelui partid de a găsi pe cineva corespunzător etc.

De un declic. Acela ceva ar putea fi Mircea Diaconu, atent măsurat în sondaje încă din luna iunie. Presa – inclusiv noi – scria în iulie despre testarea lui de către PSD și se auzea pe surse că nu stă prea bine. Chiar o fi fost așa? Și de ce ar fi măsurat PSD un personaj care după plecarea din PE dădea impresia că merge liniștit la pensie? Și în condițiile în care partidul are atîtea nume sonore?

Liberalul își atinsese punctul maxim și se încăpățîna să nu mai crească, lăsînd drum pentru Năstase. În cazul Vioricăi Dăncilă, nici măcar nu mai e un secret că e mult sub scorul partidului, care partid oricum stă destul de prost. PSD e cuprins de apatie, s-a văzut și la ultimul congres. Partidul are nevoie de ceva care să îl trezească.

Adică, prin candidatura lui Diaconu, se deschide drum lui Dan Barna, care se va înfrunta cu Iohannis în finală. Alții spun că Diaconu are doar rolul de iepure al lui Dăncilă, agitînd și readucînd la viață un electorat pesedist vizibil amorțit și dezamăgit, doar pentru ca la momentul oportun să se retragă în favoarea candidatului PSD.

Citind presa și netul, aproape te întrebi de ce naiba se mai organizează alegeri? Doar pentru ca niște candidați să fie umiliți în fața uriașului de la Cotroceni? De ce am crede, însă, că anul ăsta va lipsi surpriza?

În 2014, am intrat în vara anului electoral cu marele candidat Crin Antonescu și am ieșit din ea cu aproape anonimul de la Sibiu, victimă sigură a colosului pesedist. S-a orchestrat piesa ”votul din diaspora” și marele favorit Ponta a pierdut, în pofida lansării cu 100.000 de oameni pe stadion. Acum, marele favorit e Klaus Iohannis.

Marile manevre au început, cu adevărat, în 2000, cînd cu propulsarea lui Vadim în finală. Adversarii stîngii erau pregătiți să-l sfîșîie pe Iliescu; au sfîrșit prin a-l vota masiv, îngroziți de amenințarea extremismului. O piesă excelent regizată, am spune . În 2004 am avut legendarul show ”adio, dragă Stolo”, cu propulsarea în cursă a lui Băsescu, pînă atunci outsider, în buza campaniei. Năstase, marele superfavorit, a pierdut.

Prima surpriză am putea spune că a apărut chiar la primele alegeri, atunci cînd Ion Iliescu a anunțat că intră în cursă după ce tot el dăduse asigurări că nu se va implica, la fel și Frontul Salvării.

Cum se cîștigă, de fapt, niște alegeri prezidențiale? Clădind un nume și un prestigiu cu muncă grea în politică, ani de-a rîndul, și convingînd publicul, din timp, că ești cel care merită votul? Asta o fi valabil în țările normale. În România, trecutul post-decembrist ne spune, cu mici excepții, altceva: se cîștigă prin manevre spectaculoase, mai mereu emoționale, care prind marele public pe picior greșit. Și le pierde, mereu, marele favorit. Se va repeta scenariul și anul acesta? Am paria că da.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)