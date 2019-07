Misterul unui craniu din Transilvania de acum 33.000 de ani a fost DESLUȘIT / Bărbatul ar fi aparţinut culturii aurignaciene

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

Pe altă parte, Stanley Serafin, cercetător la Universitatea New South Wales din Australia, citat de New Scientist, a spus că autorii studiului prezintă un caz convingător al violenţelor şi crimelor care se petreceau cu peste 30.000 de ani în urmă, dar că acest caz specific naşte întrebări în legătură cu ucigaşul – dacă acesta din urmă aparţinea aceleiaşi specii sau dacă nu cumva crima a avut loc în contextul migraţiei acestor oameni moderni în zonele încă locuite de neadertalieni.

Un fapt curios este că descrierile iniţiale ale craniului nu menţionează două fracturi destul de mari de pe partea dreaptă, acestea apărând în fotografii neclare, spre deosebire de restul craniului, relatează New Scientist.

