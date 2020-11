Moartea ideilor în Uniunea Sovietică: Un sistem stăpânit de mediocri

Mihail Gorbaciov, conducătorul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, se considera capabil să mențină unitatea de monolit a organismului politic și să sporească forța statului muncitorilor și țăranilor. S-a înșelat amarnic. Subordonații din toate domeniile au fost deranjați de această implicare în afacerile aducătoare de trai bun și îmbelșugat. Reformele propuse de la centru au dus la o nemulțumire generalizată a aparatului de partid și de stat, ceea ce a avut drept rezultat o dizolvare treptată a mozaicului etnic ce era menținut într-un ansamblu coherent prin forță și minciună. Destrămarea a mers până la ruperea unor vaste teritorii intrate sub conducerea unor dinastii locale de politruci. Exact ca-n cazul directorului de la fabrica din Ucraina, oamenii sistemului nu puteau să-I ierte liderului de la Moscova astfel de intervenții ce le știrbea din putere și prestigiu. Mihail Gorbaciov a fost treptat încercuit și a trebuit să renunțe la orice intenție de rămânere în funcții importante. Federația Rusă există și astăzi ca un conglomerat de interese, puterea centrală trebuind să țină cont de aranjamentele locale.

