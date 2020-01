Moscova nu crede în râsete

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce aveau să urmeze câteva obiective clar conturate ce urmau a fi aduse la cunoştinţa marilor...

Ce sunt coronavirusurile Noul virus din China se extinde cu repeziciune în lume. Cinci persoane care ar putea fi infectate sunt sub monitorizare în Scoția și o alta, în Irlanda de Nord. În China, 25 de oameni au murit și peste 800 s-au îmbolnăvit. 13 cazuri au...

28.01.2020 Ora 18:30 Sala Studio „Copiii Foametei. Mărturii ” de Alexei Vakulovski Durata spectacolului - 1h 40m / Pauză: Nu Spectacol nerecomandat tinerilor sub 12 ani. „Luminiţa Ţâcu împreună cu toată echipa a reuşit să desăvârşească...

Preşedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, consideră că lidera PAS, Maia Sandu, nu trebuie să candideze la alegerile prezidenţiale de la sfârşitul acestui an, din cauză că acest fapt îi va garanta victoria actualului preşedinte, Igor Dodon. În opinia sa, dacă Maia...

„Acolo sunt acum 9500 de oameni. Un an în urmă erau cu 1500 mai puțini. De îndată ce un om e acuzat în baza unuia din aceste articole anti-extremiste, el ajunge pe lista neagră a Rosfinmonitoring, serviciul de monitorizare financiară, și banca îi blochează deodată conturile. Ba îi mai poate bloca și conturile membrilor familiei. Pe lângă faptul că rămâne fără bani, nu poate să se angajeze. Angajatorii sunt speriați - omul e în lista teroriștilor și extremiștilor! A doua problemă e că după ce ești achitat, Rosfinmonitoring trebuie să te scoată din această listă într-un termen destul de scurt, dar ei nu fac asta. Dacă ai nimerit acolo, e greu să ieși”.

Numărul celor care au ajuns la închisoare în baza acestei legi nu e foarte mare, dar mulți au primit sentințe cu suspendare și amenzi. Așa a pățit-o și Ruslan Sokolovski, care a fost condamnat pentru că a jucat Pokemon Go într-o biserică. Alt caz vestit e cel al Mariei Motuznaia, care a nimerit în vizorul poliției pentru că a publicat niște glume pe internet, una dintre care arăta un preot la o masă plină cu bucate, însoțită de comentariul „Și voi visați să fiți afaceriști în copilărie?”. După ce i-a fost percheziționat apartamentul, Motuznaia a postat pe Twitter fraza cu care a devenit celebră „Bună, mă cheamă Mașa, am 23 de ani și sunt o extremistă”. În 2018, Mașa a emigrat din Rusia.

