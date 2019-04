Năstase continuă războiul cu Dodon: „Pentru el nu contează nici propriul partid”

Un coleg de facultate mi-a spus zilele trecute că sunt exmatriculată. Am rămas fără grai și doar după câteva secunde mi s-a deschis gura. „Cum?!”, zic, fără să-mi vină să cred cele auzite. Și el a continuat: „Tu ești o studentă bună, dar nu știu cum s-a...

Un fond de investiții din Londra, parte a unui grup ce are fondatori şi firme ce duc în zone offshore va cumpăra activele grupului Gas Natural Fenosa/Naturgy din Republica Moldova.

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte dispoziţiuni privitoare la poporaţiunile semi-civile, semi-militare ale imperiului, adică la aşa-numiţii cazaci.

Amazon realizeaza un serial extrem de scump bazat pe romanele "Lord of the Rings" scrise de J.R.R. Tolkien. Cu investitii de 250 de milioane de dolari doar pentru drepturi de autor si inca 250 pentru realizarea primelor doua sezoane, productia isi propune sa surclaseze succesul...

Autoritatea de reglementare auto din Germania, KBA, investighează Daimler sub suspiciunea că peste 60.000 de automobile Mercedes au fost dotate cu softuri pentru manipularea testelor de poluare.

Meteorologii nu vin cu veşti bune. Urmează trei zile în care temperaturile scad dramatic în aproape toată ţara, chiar şi cu 10 grade sub normalul perioadei.

O echipă internaţională de arheologi, condusă de experţi de la University of Southampton şi University of Bordeaux, a scos la iveală unul dintre primele exemple de artă murală figurativă din Paleolitic găsită în Peninsula Balcanică. Aceasta poate fi de acum 34.000 de ani.

Întrebat de ce „ACUM” nu discută cu PD, dacă nu există încredere în PSRM, acesta a întrebat „ce condiții ar accepta PD?”: „Primul lucru e să eliberăm justiția și procurorul general din captivitate oligarhică. Nu înțelegeți că e utopie? (Dar cu PSRM nu e utopie?) Noi mai trăim cu senzația că socialiștii nu sunt de nedespărțiți de PD. Dacă-s vulnerabili în fața PD, atunci nu există șanse. Noi facem demersuri ca această vulnerabilitate să fie redusă la zero și să se desprindă de PD”.

Năstase a mai adăugat că nu prea crede în continuarea discuțiilor cu PSRM, dar nu are altă soluție. „Cota mea de încredere față de Dodon și PSRM este zero. De ce să mai discutăm? Pentru că în joc este țara, în joc sunt interesele oamenilor. Ca lider al unui partid politic, ca om de stat, este de datoria mea să încerc, cu capul sus, fără a ne umili, toate oportunitățile care ni le oferă realitățile moldovenești”.

De asemenea, Năstase mai spune că socialiștii și Dodon ar fi „patronați” din afara republicii, dar asta nu înseamnă că Blocul „ACUM” face jocul Kremlinului. „Eu am condamnat în permanență acest patronaj din exteriorul țării. Cunoașteți cu cine s-a întâlnit Igor Dodon în ultimele sale expediții la Moscova? Eu nu. Nu ar fi bine ca cetățenii noștri să știe cu cine s-a întâlnit și cu cine a vorbit? Din câte cunoaștem, Dodon vorbește la televizor una și altceva la Moscova. Pe noi nimeni nu ne poate bănui de complicitate cu Moscova sau cu patronii din exterior ai lui Igor Dodon”.

Liderul Partidului Platforma „Demnitate și Adevăr” (PPDA), Andrei Năstase, susține că este dispus să continue discuțiile cu Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), dar în același timp afirmă că nu are deloc încredere în liderul neformal al socialiștilor, Igor Dodon, dar nici în conducerea formațiunii de stânga.

