Natalie Portman: Legea care defineşte Israelul exclusiv ca „stat-naţiune al poporului evreu” este rasistă

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Situația politică de la Londra este mai confuză ca oricând. Theresa May se confruntă un vot de neîncredere în seara aceasta, în ajunul summitului UE de la Bruxelles, 13-14 decembrie, dedicat în bună parte Brexitului, iar situația politică de la Londra este mai...

Natalie Portman, născută pe 9 iunie 1981, s-a remarcat încă de la primul ei rol, în thrillerul de acţiune „Léon” (1994), în care a jucat alături de Jean Reno. A fost distribuită apoi în rolul Padmé Amidala în trilogia „Star Wars”. A câştigat un Glob de Aur şi a fost nominalizată la Oscar pentru interpretarea din „Closer” (2004) şi a impresionat în alte filme, precum „V for Vendetta” (2006), „Goya's Ghosts” (2006), „The Other Boleyn Girl” (2008) şi „Thor” (2011).

Comentariul lui Portman, care are dublă cetăţenie (americană şi israeliană), vine după jumătate de an de când a stârnit nemulţumiri în rândul israelienilor pentru că a refuzat premiul Genesis şi l-a criticat pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu.

Legea stipulează că ebraica este singura limbă oficială, renunţându-se la arabă, care avea acelaşi statut din 1948 (formarea statului), şi că aşezările evreieşti reprezintă interes naţional. În plus, „întregul Ierusalim unit” este considerat capitala.

