Nava de război ce a lăsat o urmă permanentă asupra mediului

Nava de război Tirpitz a Germaniei naziste era cea mai impunătoare şi mare armă de acest fel construită vreodată de orice flotă europeană.

Ar fi fost însă o ţintă uşoară pentru bombardiere, dar vehiculul acvatic avea un as în mânecă: un nor gros şi toxic pe care îl emana şi sub care se putea ascunde în caz de raiduri aeriene. Acesta a lăsat însă urme în mediul înconjurător.

„Efectele confruntărilor militare din timpul celui de Al Doilea Război Mondial sunt încă vizibile în pădurile Norvegiei, 70 de ani mai târziu”, a precizat Claudia Hartl, cercetătoare la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz, Germania, relatează Live Science.





Împreună cu echipa sa, Hartl nu a găsit copaci care să fi produs inele în anul 1945. „Acest „răspuns la stres excepţional nu se potrivea cu niciun model de reconstituire a climatului, deci s-au văzut nevoiţi să caute noi explicaţii.

„Au fost nevoie de 12 ani pentru ca arborii să se recupereze. Este un impact extrem de puternic”, a adăugat cercetătoarea.

