Ne otrăvim zilnic cu aceste produse! Nu le mai mânca. Ne afectează grav sănătatea

Laptele pentru cafea, maioneza, budincile și unele produse lactate (de ex. lapte praf) pot conține de asemenea dioxid de titan. Majoritatea produselor semipreparate, pe care noi le cumpărăm sub formă de praf pentru a le pregăti apoi acasă, conțin dioxid de titan.

Actualitate 3 Februarie 2020, ora: 07:16

Startul saptamanii, deci ziua de azi, are dublu eveniment astral: Planeta comunicarii, gandirii si tehnologiei Mercur intra in romanticul si visatorul Pesti. Mercur nu e in forma sa maxima in Pesti. Logica ne poate da erori si e vremea sa ne lasam ghidati mai mult de intuitie si imaginatie. In...