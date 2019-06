Netflix: nouă filme şi seriale de văzut în iunie

SF-ul distopic şi supranaturalul par să domine oferta lunii iunie



O mulţime de staruri îşi fac loc pe Netflix în iunie, noile titluri din această lună bucurându-se de probabil cea mai lungă listă de nume proeminente de la Hollywood. Pe lângă SF şi supranatural, o constantă a lunii sunt personajele feminine puternice, gata să facă faţă unor situaţii extreme. Iată mai jos cele nouă filme şi seriale pe care noi le-am vedea în iunie pe platforma Netflix, iar mai sus un montaj cu imagini din acestea.

Black Mirror: sezonul 5/5 iunie

Serialul britanic şi-a atras batalioane de fani cu realismul (şi nihilismul) cu care discută efectele noilor tehnologii, iar anul trecut făcea senzaţie cu filmul interactiv Bandersnatch. Al cincilea sezon are doar trei episoade, dar premise cu mare potenţial. În primul episod, Smithereens, îl vedem pe tot mai cunoscutul Andrew Scott (de văzut şi în al doilea sezon din excelentul Fleabag) în rolul unui şofer de taxi care are ceva de spus despre dependenţa societăţii de reţelele de socializare şi gadget-uri. În Rachel, Jack and Ashley, Too, Miley Cyrus este un star pop care va ajunge să comunice inedit cu cea mai mare fană a ei, iar în Striking Vipers Anthony Mackie foloseşte şi el, cu consecinţe surprinzătoare, un gadget.

Tales of the City/5 iunie

După ce în primăvară era vedeta serialului The Umbrella Academy, Ellen Page revine în atenţie în Tales of the City, o dramă despre Mary Ann (Laura Linney), o femeie între două vârste care revine în oraşul şi clădirea unde şi-a petrecut tinereţea, reluând legătura cu fiica şi fostul soţ. În jurul lor vor gravita alţi locatari sau foşti locatari ai clădirii, aceştia ţesând împreună povestea micii lor comunităţi.

Elisa y Marcela/5 iunie

Multipremiata regizoare spaniolă Isabel Coixet colaborează prima oară cu Netflix cu acest film de epocă alb-negru depre o femeie, Elisa, care adoptă identitatea unui bărbat pentru a fi aproape de iubita ei, Marcela, în Spania de acum mai bine de un secol, când relaţiile lesbiene nu erau acceptate de societate. Filmul este inspirat de evenimente petrecute în realitate.

I Am Mother/5 iunie

Cu un minimalism ce îl transformă într-o combinaţie între Ex Machina şi Moon, I Am Mother reprezintă revenirea în atenţie a actriţei Hilary Swank. Cândva în viitor, un robot, Mother (vocea lui Rose Byrne), creşte o fetiţă, după ce Pământul este pustiit de un cataclism. Existenţa paşnică a copilului continuă până la adolescenţă, dar totul se schimbă când o femeie pătrunde în bază, contrazicând tot ceea ce robotul o învăţase pe eroina minoră. Şi în cine să aibă aceasta încredere, în intrusa din aceeaşi specie sau în robotul care a crescut-o şi încurajat-o din fragedă pruncie?

Jinn/13 iunie

Această coproducţie libanezo-iordaniană este poate cel mai exotic titlu al lunii, atât prin origine, cât şi prin subiect. În timpul unei excursii cu şcoala la celebrul sit Petra, un grup de elevi eliberează un duh străvechi şi în curând planurile acestuia de a cotropi întreaga lume devin cât se poate de clare. Serialul combină provocările vieţii de licean cu tema supranaturală şi cu siguranţă îi vom da o şansă la lansarea sa din 13 iunie.

Marvel's Jessica Jones: sezonul 3/14 iunie

Să fie al treilea sezon din Jessica Jones o revenire la formă, aşa cum a fost sezonul 3 în cazul lui Daredevil? Indiferent de răspuns, acesta este ultimul sezon pentru personajul interpretat de Krysten Ritter. Cum unicul teaser trailer nu ne spune mare lucru despre subiect, dintr-o prezentare Netflix aflăm că villain-ul este un psihopat extrem de inteligent, ale cărui acţiuni vor pune noi obstacole în calea eroinei şi a celei mai bune prietene a ei, Trish, ameninţând să le schimbe vieţile o dată pentru totdeauna.

Leila/14 iunie

După ce anul trecut se lansa primul serial Netflix realizat în India, foarte bine primitul Sacred Games (cronica noastră aici), iată că ni se oferă al doilea titlu cu influenţe indiene, Leila. Regizoare este nimeni alta decât Deepa Mehta, regizoarea indo-canadiană nominalizată în 2006 la Oscar pentru filmul Water. Leila are în centrul atenţiei o femeie care trăieşte într-o societate puternic segregată a viitorului, ea ajungând să facă tot ce-i stă în putinţă pentru a fenta sistemul politic opresiv şi pentru a-şi regăsi fiica de care a fost despărţită cu ani în urmă.

Murder Mystery/14 iunie

Adam Sandler şi Jennifer Aniston fac din nou echipă în această comedie cu acţiunea plasată în Europa. Sandler este un poliţist din New York care, după multe amânări şi insistenţe, îşi duce în sfârşit soţia în vacanţă pe vechiul continent. Aici, o întâlnire întâmplătoare face ca cei doi soţi să fie invitaţi la ziua de naştere a unui miliardar, doar că acesta este asasinat chiar în faţa lor. Nu trece mult şi eroii vor deveni principalii suspecţi, trebuind să se arunce într-o cursă contracronometru pentru a-şi dovedi nevinovăţia. Distribuţia e completată de cunoscuţii Luke Evans, Gemma Arterton şi comicul britanic David Walliams.

Dark: sezonul 2/21 iunie

În 2017 serialul nemţesc Dark devenea rapid unul dintre cele mai populare titluri europene din portofoliul Netflix, cu scenariul său imprevizibil, subiectul supranatural şi un slalom fantezist prin mai multe perioade de timp. Habar nu avem ce se va întâmpla în al doilea sezon, dar trailerul începe cu protagonistul Jonas (Louis Hofmann) aparent ajuns în viitor, montajul conţinând şi un ameninţător "Apocalipsa trebuie să se petreacă!". Dă o şansă primului sezon şi cu siguranţă te vei întoarce în oraşul Winden cu începere din 21 iunie.