New York Times: Prinţul moştenitor saudit a vorbit despre folosirea unui ''glonţ'' împotriva lui Khashoggi, în 2017

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie de Nazianz au fost întotdeauna considerați stâlpi ai bisericii. De la primii doi am moștenit și textul liturghiilor pe care Biserica Ortodoxă le săvârșește. Cel mai des are loc Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,...

Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a respins propunerea unor deputați din Bundestag care cred că se poate ajunge la un ”compromis” cu Rusia in problema Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), dacă Moscova își va reloca rachetele spre est, astfel...

Moldova are nevoie de timp şi de stabilitate, pentru a păşi sigur pe drumul normalităţii şi bunăstării. Opinia a fost exprimată de liderul PDM, Vlad Plahotniuc, în cadrul unor întâlniri cu oamenii din Făleşti, în cadrul Caravanei Electorale a PDM.

Un tânăr de 24 de ani a murit în Texas, SUA, săptămâna trecută, după ce ţigara electronică i-a explodat în faţă. Explozia i-a secţionat artera carotidă. Bărbatul a fost găsit de bunica sa într-o baltă de sânge, transmite The New York Post.

Partidul Democrat este cel mai activ și are cea mai atractivă campanie electorală. Concluzia se regăsește în noul sondaj al IMAS, realizat în ianuarie.

Veaceslav Nedelea s-a născut pe data de 23 aprilie 1964 în satul Borosenii Noi, raionul Râșcani. El este istoric de meserie, dar are și diplomă de jurist. În primăvara anului 2018, Nedelea a ajuns deputat pe lista Partidului Democrat din Moldova (PDM) în urma demisiei...

Ambasadorul Rusiei în România, Valeri Kuzmin, a dat asigurări, joi, că Federaţia Rusă nu are intenţii cu caracter agresiv faţă de România, şi că Rusia e pregătită să negocieze cu SUA, însă ţara sa nu vrea să fie cea care să iniţieze discuţiile - scrie...

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

British Council a adresat scuze postume scriitorului George Orwell pentru respingerea de la publicare a unui eseu al acestuia, "In defence of English cooking", în urmă cu peste 70 de ani, din cauza îngrijorărilor legate de adecvarea textului în raport cu...

Reprezentantul oficial al Ministrului rus de Externe, Maria Zaharova a organizat un briefing în cadrul căruia a sărit în apărarea marionetelor sale de la Chișinău, declarând că Rusia „n-a avut și nu are intenția să influențeze procesul electoral din Moldova”.

Întrebat în legătură cu această obligaţie, purtătorul de cuvânt al diplomaţiei americane, Robert Palladino, a răspuns joi că guvernul american a sancţionat deja la jumătatea lui noiembrie 17 responsabili saudiţi. "Nu am nimic de adăugat acum", a spus el.

Conversaţia a fost interceptată de serviciile americane de informaţii care sunt pe punctul de a analiza mai mulţi ani de comunicaţii telefonice şi prin SMS ale prinţului, a afirmat New York Times.

Asasinarea sa a scufundat Arabia Saudită într-o gravă criză diplomatică şi cu siguranţă i-a pătat reputaţia prinţului moştenitor, acuzat de responsabili americani şi turci că a ordonat crima. Riadul impută asasinatul unor elemente "scăpate de sub control".

Prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), a afirmat în 2017 că va merge până la a folosi un "glonţ" împotriva jurnalistului Jamal Khashoggi dacă acesta din urmă nu încetează criticile la adresa regatului, a afirmat joi cotidianul New York Times,

