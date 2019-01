Newsweek: Venezuela - ultimul teren de confruntare geopolitică ruso-americană

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce aveau să urmeze câteva obiective clar conturate ce urmau a fi aduse la cunoştinţa marilor...

Judecatoria Obolonski din Kiev s-a pronunțat astazi in dosarul în care este judecat fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici. Curtea l-a găsit vinovat de înaltă trădare, complicitate în schimbarea frontierei de stat și declanșarea războiului.

Partidul Liberal nu-și are locul lângă PAS și PPDA, din cauza afacerilor tenebre în care sunt implicați liderii acestuia. În cadrul unei conferințe de presă, președintele PL Dorin Chirtoacă a făcut trimitere la falimentarea companiei de stat AIR Moldova, care este opera...

Deși pretind că sunt în război pe viață și pe moarte cu exponenții PSRM, candidații blocului electoral PAS-PPDA cooperează de minune cu ortacii lui Igor Dodon. O demonstrează și un filmuleț video, în care candidatul ACUM din circumscripția Nisporeni, Ion Terguță, are o...

Conflictul intern de acolo are în mod evident reverberații globale. Rusia a investit 17 miliarde de dolari în regimul Maduro, iar China l-a împrumutat cu 50 de miliarde. Iar următoarele ore vor fi critice mai ales pentru că Washingtonul pare extrem de determinat în confruntarea cu regimul Maduro.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)