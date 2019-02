Nică cultură!

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Igor Dodon a anunțat că în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, la care participă zilele acestea, va prezenta un „concept al politicii externe echilibrate”. Acest concept are la bază principiul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

Bineînțeles, ar putea fi evocate și alte posibile motive care au condus la neglijarea culturii în campania pentru parlamentarele din acest an. Unii ar putea invoca, de exemplu, faptul că, în condițiile unui stat capturat, cu o justiție controlată politic și o economie subjugată intereselor oligarhice, niciun fel de dezvoltare a culturii nu este posibilă. Alții ar putea prezenta argumente în favoarea necesității stringente de a eradica sărăcia, de a ridica nivelul de viață al populației, de a asigura oamenilor salarii și pensii bune, fără de care nu este posibilă o viață culturală de calitate. O a treia partidă politică ar putea avansa argumente majore de ordin geopolitic, față de care preocupările de ordin cultural pălesc în intensitate și importanță. Toți au dreptate, în felul lor. Dar, în aceeași măsură, toți uită că rezolvarea problemelor magistrale pe care le-au identificat și le-au plasat în fruntea priorităților este absolut imposibilă fără o viață culturală, așa cum poate fi ea într-o societate a mileniului al treilea. Adică, fără o cultură dinamică, liberă, îndrăzneață și curajoasă.

Aș dori să fiu înțeles corect. Nu sunt în niciun caz părtaș al unei implicări prea puternice a statului în domeniul culturii. Consider că vremurile când statul este cel care dictează orientările, gusturile și estetica fenomenului cultural sunt demult apuse. Uniunile de creație, care pe vremea URSS erau organizații de temut, la vârful cărora se făceau și se desfăceau destinele oamenilor de cultură, nu-și mai au locul în aceeași formă într-o societate modernă. Pe vremuri, aceste uniuni funcționau mai degrabă pe post de curele de transmisie între partidul comunist și scriitori, artiști plastici, muzicieni etc. Astăzi însă, chiar dacă au mai fost conservate anumite aspecte ale vieții din „epoca de aur”, ne putem mândri totuși cu faptul că libertatea de creație și de exprimare artistică este o realitate. În prezent, uniunile de creație ar fi mult mai potrivite într-un rol de reprezentare a oamenilor de cultură și de apărare a drepturilor lor.

Marele absent al campaniei electorale care bate plinul în R. Moldova nu este un partid politic și nici bloc electoral. Nu este vorba nici de vreun foarte cunoscut om politic, providențial salvator, așteptat de mult timp de către masele care tot nu încetează să voteze răul cel mai mic. Marele absent al acestei campanii electorale este un domeniu întreg - cel al culturii. Nici unul dintre programele partidelor politice, care participă la acest scrutin, nu conține referințe la acest domeniu important al vieții publice. Dacă e să fim sinceri, ar trebui să recunoaștem că sfera culturii nu a reținut niciodată prea mult din atenția politicienilor de la noi. Totuși, în alte scrutine, mai puteau fi auzite și propuneri legate de dezvoltarea, susținerea sau promovarea culturii. Ar fi o exagerare dacă am spune că respectivele promisiuni se plasau în centrul atenției publicului și se transformau în teme majore de campanie. Nu, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată, dar oricum se făceau observate anumite încercări, fie ele și pur formale, de a plasa cultura în topul preocupărilor unei viitoare guvernări.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)