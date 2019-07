Nici-un metru din gazoductul Ungheni-Chişinău încă nu a fost construit - MoldStreet

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Grupul taiwanez Giant Manufacturing Co., cel mai mare producător mondial de biciclete, a început să îşi mute din China spre Taiwan producţia destinată pieţei din SUA.

Invitație la lectură / Alexandra Tănase despre „Vremuri Second Hand” de Svetlana Aleksievici:

Anul trecut, fostul ministru al Economiei Chiril Gaburici susţinea că gazoductul Ungheni-Chişinău va fi gata în acest an.

De notat că în ultimii 10 ani am avut parte de promisiuni numeroase privind relaizarea interconexiunii gaziere moldo-române: de la Vlad Filat, la Iurie Leancă, Chiril Gabuirici şi Pavel Filip. Nici una însă nu s-a adeverit.

În acelaşi timp s-a constatat că o companie din cadrul gigantului Grupo ACS din Spania a contestat rezultatele licitaţiilor la 3 loturi. În plus compania a iniţiat reconfigurarea traseului şi scurtarea lui cu câţiva kilometri, ceea ce necesită o serie de aprobări de la autorităţile locale şi centrale.

Potrivit ambasadorului, lucrările efectuate se rezumă la amenajarea și organizarea șantierelor, împrăștierea și nivelarea primului strat de piatră, decopertarea solului fertil, lucrări de terasare sub fundații și ziduri de sprijin etc.

