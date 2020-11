Nicolae al României a devenit tată: „Trăim un moment cu totul special”

Legat de locul botezului, Nicolae al României spunea într-un interviu exclusiv pentru Adevărul acum două luni că „Încă nu am ales loc pentru botez, însă Curtea de Argeş este una dintre opţiuni. Trebuie să vorbim nu numai cu Înalt Prea Sfinţitul Calinic, ci şi în celelalte locuri. Printre opţiuni este şi Sinaia. Încă nu am luat o decizie. Mai este timp până la botez, deci avem timp să luăm în calcul mai multe locuri”.

Luna este in continuare in Leu si esti pregatit pentru o noua abordare. A fost o cursa dificila, a fost o batalie intensa, dar a sosit momentul sa mergi inainte. Mercur a intrat in miscare directa. Marte o va face si el curand. Este timpul sa faci o perspectiva, sa pui in balanta.