Nicolae Ciubuc, despre “scandalul merelor abandonate”: Unii bloggeri şi o parte a presei deformează adevărul pentru capital politic

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Klaus Iohannis a declarat, duminică la Bruxelles, că deşi are mai multe divergenţe cu Guvernul, pregătirile pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului UE de către România nu se numără printre ele, precizând că nu are intenţia să exporte pe plan extern...

“Producătorul are depozit frigorific, iar merele care au corespuns standardelor au fost deja depozitate. Din cauză că a fost afectată de viermele mărului, 70% din recoltă a fost compromisă și poate fi transmisă doar la procesare. O mare parte dintre mere deja a fost vândută companiilor de procesare. Se pare că fotografia a fost făcută de un cetățean care a dorit să speculeze întâmplarea pentru interese ascunse. Vreau să condamn acțiunile anumitor bloggeri care folosesc poveștile agricultorilor și deformează adevărul pentru capital politic”, a mai scris Ciubuc.

„Am vrut să văd care e situația și am mers în satul Floreni, împreună cu Directorul General ANSA și Președintele Asociației Moldova Fruct. Aici, am discutat cu Anatol Plăcintă, proprietarul producției de mere, care nici măcar nu cunoștea faptul că recolta sa a făcut înconjurul internetului”, a scris Nicolae Ciubuc, într-o postare pe Facebook.

