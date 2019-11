Nicolae Negru: Căderea Guvernului, va depinde de Kozak

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Temperaturile rămân ridicate în această perioadă, cu maxime de până la 23 de grade, ceea ce depăşeşte cu mult valorile normale climatologice ale lunii noiembrie. "Rămânem în această vară de noiembrie, in octombrie am numit-o vară indiană. Avem o...

Promovate ca o alternativă modernă la ţigările normale şi mai puţin dăunătoare pentru sănătate, ţigările electronice au trecut rapid de la etapa de modă trecătoare la cea de viciu scăpat de sub control, lipsa informaţiilor privind consecinţele folosirii pe termen lung fiind...

”Ceea ce suntem pe cale să trăim este moartea cerebrală a NATO”, a declarat Emmanuel Macron ediţiei de joi a săptămânalului The Economist, explicând această ”moarte” prin dezangajarea americană faţă de aliaţi NATO şi comportamentul Turciei,...

Lamaile au proprietati curative excelente si tocmai de aceea nimic din ele nu ar trebui aruncat. Aceste fructe sunt folosite in diferite moduri, spre exemplu dand un gust excelent apei, ajuta la curatarea unor obiecte din casa sau ofera un plus de savoare unor preparate din bucatarie. Multe...

Ni s-a promis instituții independente, supremația legii, stat de drept, dar ceea ce se construiește sunt niște caricaturi de instituții, iar în loc de respectarea legilor se aplică mecanismul vechi al ajustării lor operative, după placul de moment. Gestul Maiei Sandu seamănă cu cel al lui Andrei Năstase, care a declarat la modul serios că ne-a adus libertatea („eu am adus libertatea în această țară”). După „libertate” vom avea, așadar, un procuror „independent”, pe care ni-l garantează Maia Sandu. Nu se știe însă pentru cât timp. Ar fi de dorit totuși garanția unor instituții sănătoase. Prin pasul acesta, „dezoligarhizarea” intră într-o etapă neprevăzută și își confirmă caracterul de parodie.

Va depinde de Kozak ACUM promitea în campania electorală că, venind la putere, va consolida instituțiile statului, dar, prin această decizie, Maia Sandu le înlocuiește, folosind același mecanism al puterii personale. Și dacă premierul următor va proceda la fel? „De facto, Procuratura Generală trece sub controlul Guvernului. Întrebarea este: s-a gândit cineva ce se va întâmpla, dacă mâine va fi altcineva premier și va dispune de asemenea competențe?”, punctează Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției și fost președinte al Curții Constituționale.

Fiindcă veni vorba, socialiștii nu ridică problema constituționalității actului adoptat de premier. Ei evită să implice în această dispută Curtea Constituțională, ca să nu-i pună, probabil, pe judecători în încurcătură, să nu-i forțeze să se alinieze sub drapelele de partid, după ce aceștia s-au eschivat să se pronunțe, la solicitarea deputaților PD, asupra modificărilor introduse de alianța ACUM-PSRM la Legea procuraturii, în special asupra modului de selectare a procurorului general.

O palmă lui Dodon când îi era lumea mai dragă La scurt timp după anularea rezultatelor concursului, Maia Sandu a anunțat că a hotărât să-și asume personal sarcina respectivă. Adică să identifice ea două persoane (cel puțin) pe care să le propună spre aprobare Consiliului Superior al Procurorilor. Contextul acestei decizii e neîncrederea, tot mai greu de suportat, față de Dodon, care, potrivit Maiei Sandu, simulează reformarea justiției („face jocuri pe sub masă”), dar de fapt și-ar dori să ia locul lui Plahotniuc. (Și cine ar zice că nu, dacă numărăm instituțiile de stat subordonate lui Dodon, dacă urmărim cum crește numărul de televiziuni în serviciul PSRM.)

