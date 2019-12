Nicolae Negru: Politica externă „echilibrată” transformă R. Moldova într-o punte spre nicăieri

Acuzații grave din parte deputatului independent Octavian Țîcu la adresa liderilor politici Andrei Năstase și Maia Sandu. Acesta spune că ei nu au maturitatea politică de ași asuma greșelile și eșecurile din ultimul an. Declarațiile au fost făcut pe fundalul plecării lui...

Starea de spirit a fostului lider PSD pare să fie una bună în penitenciar. Muncește pentru a câștiga credite și vorbește la telefon zilnic. Acesta are dreptul să vorbească o oră în fiecare zi și folosește acest drept din plin.

Întrebat de „Europa Liberă” cum vede el „unde este locul Republicii Moldova în dialogul strategic dintre Est și Vest”, Kent a ținut să le reamintească autorităților de la Chișinău că vecinul lor din est nu e Federația Rusă, ci Ucraina, „o țară cu 44 de milioane de oameni”, și că SUA nu are nevoie de Republica Moldova pentru a comunica cu Rusia.„Pentru noi, (R.)Moldova nu este o punte de acces către nicăieri, (R.)Moldova este o țară cu care avem un parteneriat bun și puternic și cetățeni pe care vrem să-i susținem”, a subliniat oficialul american.

Mingea retragerii trupelor ruse e plasată (fals, artificial, șmecher-prostește) pe terenul Occidentului, căruia „guvernul tehnocrat” îi cere în prealabil recunoașterea neutralității militare a Republicii Moldova. Doar după ce va fi recunoscută pe plan internațional neutralitatea noastră militară, se vor coace premisele pentru rezolvarea conflictului transnistrean și va dispărea necesitatea aflării militarilor ruși pe Nistru, a declarat Dodon la New York și repetă ca un papagal Ciocoi, în ultima vreme.

Spre o bază militară rusă Chișinăul nu mai insistă ca mai înainte asupra retragerii necondiționate a trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, acceptând, după placul Moscovei, sincronizarea plecării militarilor ruși cu găsirea unei soluții finale pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Până la calendele grecești se amână, cu concursul aceluiași „guvern tehnocrat”, și transformarea misiunii militare de pacificare în una civilă, sub egida ONU sau UE. Prin schimbările de poziție, menționate mai sus, avem de facto acordul „guvernului tehnocrat” pentru instalarea unei baze militare ruse pe Nistru.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)