Nicolae Timofti a împlinit astăzi 70 de ani

Pentru Cenaclul „Republica” și Atelierul „Vlad Ioviță” Centenarul a venit cu foarte multe călătorii în țară. Cele mai multe la București, însă despre ele am vorbit deja.

Pistele aeroportului Gatwick din Marea Britanie au fost redeschise iar câteva zboruri şi-au reluat activitatea, după ce aeroportul a fost închis timp de 36 de ore din cauza depistării unei drone, scrie The Guardian.

Un bărbat şi o femeie au fost arestaţi în legătură cu cazul de “folosire ilegală a dronelor”, după ce în ultimele zile activitatea pe aeroportul Gatwick a fost perturbată din cauza dronelor care survolau zona, a anunţat poliţia din Sussex, potrivit The...

Guvernul va continua şi în 2019 să stimuleze mediul de afaceri. Impozitul pentru bugetul asigurărilor sociale va fi redus până la 12 sau 14 la sută. Asta după ce, în acest an, contribuţia a fost micşorată de la 23 la 18 procente.

În cei patru ani de mandat prezidențial Nicolae Timofti n-a încălcat niciodată Constituția, acționând în spiritul loialității față de legea fundamentală. Mandatul de Președinte a lui Nicolae Timofte s-a derulat in condițiile unei crize politice profunde. Cu toate acestea dumnealui a acționat în spiritul loialității față de constituție, respectând legea supremă, hotărârile Curții Constituționale și valorile statului de drept.

Bunicul său, Tudor Timofti, în 1940, sub amenințarea de a fi omorât de “noua putere”, a fost forțat să se retragă în minele Donbasului. A revenit în Moldova în 1946, dar fără dreptul de întoarcere la locurile natale. Se stabilește cu traiul, împreună cu familia, în satul Ciutulești, unde la 22 decembrie 1948 se naște Nicolae Timofti. La 6 iulie 1949, bunicul Tudor Timofti, cu soția și patru copii, sunt deportați în regiunea Amur, unde Tudor Timofti a decedat în 1953. La 11 aprilie 1976 este ales judecător în fostul raion Frunze al orașului Chișinău, de unde, la 10 aprilie 1980, este transferat ca judecător la Judecătoria Supremă. În iunie 1990 este ales vicepreședinte al Judecătoriei Supreme – președinte al Colegiului Penal, reprezentant al colegiului judecătoresc.

