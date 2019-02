Nicolas Maduro numeşte decizia statelor europene de a-l recunoaşte pe Juan Guaido drept preşedinte ca fiind una „dezastruoasă” şi „laşă”

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

Jurnalistii austrieci au realizat un test de anduranta cu noua Dacia Duster, ce a durat un an de zile.

Foto: Echipa României ce a lucart la cauza „Delimitarea Maritimă în Marea Neagră (România c. Ucraina)”. În Hotărârea pronunţată la 3 februarie 2009, Curtea a stabilit, cu unanimitatea voturilor judecătorilor, traseul liniei de delimitare...

„Voi continua să guvernez împreună cu oamenii, încă şase ani, aşa cum am dreptul”, a precizat Maduro.

Maduro a afirmat că ţara sa are în faţă un test istoric, după ce mai multe naţiuni UE printre care Marea Britanie, Germania, Franţa, Spania l-au recunoscut pe rivalul său Juan Guaido drept preşedintele legitim al ţării.

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a numit decizia mai multor ţări europene de a-l recunoaşte pe liderul opoziţiei Juan Guaido drept preşedintele legitim al ţării ca fiind „laşă” şi „dezastruoasă”, scrie The Guardian.

