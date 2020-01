Nissan plănuieşte o reducere agresivă a costurilor, pentru a compensa declinul neaşteptat al vânzărilor

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

La o zi după ce s-a anunţat că procurorul general al Bulgariei, Ivan Geshev, a cerut Curții Constituționale o interpretare cu privire la dacă și în ce circumstanțe poate fi cercetat preşedintele ţării, indiferent de imunitatea pe care o are, procuratura a anunțat că există...

După ce economia Chinei a suferit semnificativ anul trecut din cauza războiului comercial împus de Donald Trump, epidemia de coronavirus din acest an este ultimul lucru de care avea nevoie a doua putere economică a lumii.

Vânzările globale ale Nissan vor scădea în actualul an fiscal spre 5 milioane de vehicule, sub ţinta companiei de 5,5 milioane de unităţi, potrivit surselor.

Nissan are totuşi suficient numerar pentru a face faţă problemelor. Potrivit rezultatelor trimestriale, Nissan avea rezerve nete de numerar de 1.140 miliarde de yeni, la sfârşitul lunii septembrie.

Sub conducerea lui Carlos Ghosn, Nissan a lansat o expansiune globală, mărind capacitatea de producţie pentru a adăuga noi modele şi intrând pe pieţe precum India, Rusia, Africa de Sud şi sud-estul Asiei. Compania a făcut cheltuieli mari pentru promovare şi marketing, pentru a-şi atinge ţintele de vânzări.

