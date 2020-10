Nobelul pentru Medicină a fost acordat celor trei cercetători care au descoperit virusul hepatitei C

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Horoscop 5 Octombrie 2020, ora: 08:00

Pluto a intrat in miscare directa si face ca aceasta saptamana sa inceapa in forta. Luna in Taur face trigon cu Jupiter si sextil cu Neptun aducand inspiratie in decizii. Ce trebuie sa schimbi in viata ta? La ce trebuie sa renunti? Este timpul sa accepti inevitabilul si sa faci acele...