Noi aducem vinurile bune in casele oamenilor

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Niciodată nu am putut să lucrez – să scriu, să învăț, să citesc texte mai profunde – ascultând muzică. Indiferent de gen. Pentru că îmi capta toată atenția și nu mă mai puteam concentra la ceea ce aveam de făcut. Am încercat și cu muzică...

Coordonatorul de proiect, Elena Oleinic-Slivinschi, a reconfirmat că WINET îşi are clar formulată agenda şi va urma cu perseverență câteva obiective: dezvoltarea primei rețele internaționale online de producători și exportatori; facilitarea accesului la rețeaua de distribuitori internaționali, cu potențial de a încheia direct contracte de colaborare; asigurarea accesului la o piață extinsă de comercializare a vinurilor, care cuprinde mai multe țări; optimizarea costurilor de promovare pe durata proiectului cu vizibilitate internațională în cadrul diverselor evenimente și pe rețelele de socializare; schimburi de bune practici în România și Bulgaria (20 de companii din Republica Moldova, cu titlu gratuit) şi altele.

Coordonatorul proiectului este Elena Oleinic-Slivinschi. Elena Oleinic-Slivinschi consideră că proiectul pe care îl implementează vine să revoluționeze cooperarea sectorului vinicol din regiunea Bazinului Mării Negre, lucru care se poate obţine printr-o comunicare activă a părţilor interesate, prin coordonarea eforturilor şi printr-un interes constant de promovare a produselor vinicole. “În cadrul recentului eveniment, spune dânsa, au fost semnate primele 9 acorduri de colaborare cu reprezentanții vinăriilor din RM, printre care: Castel Mimi, Purcari Wines, Rădăcini, Combinatul de Vinuri "CRICOVA" S.A., Chateau Vartely Winery, ATU Winery, GOGU Winery, Chateau Cristi, „Mileștii Mici”. Mă bucur că am reușit! Mulțumesc colegilor Ștefan Iamandi, Alina Fortunatova și colegilor din Agenția de Investiții pentru suport în realizarea acestui prim pas important pentru implementarea cu succes a proiectului WINET”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)