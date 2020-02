Noi amănunte privind studiile universitare inventate ale lui Sabin Orcan, directorul „Newsweek”

7 ianuarie 2020: „Unul dintre aceşti oricine este şi Sabin Borcan. Născut în comuna Vintilă Vodă din judeţul Buzău, a plecat din sat la liceu, să se facă om. A absolvit liceul „B.P. Haşdeu în 1988. Cu facultatea a dat-o însă în bară. Nu a intrat şi a plecat în armată, la paraşutişti, la Buzău. Poate că de acolo nu mai are păr în cap. Am putea glumi, după modelul lui, că la un salt nu i s-a deschis paraşuta, a aterizat în ţeastă şi i-a rămas părul lipit de pământ.

Au trecut 30 de zile de când evz.ro a dezvăluit că un jurnalist cu vechime în presă și-a falsificat biografia susținând că are studii universitare, deși este doar absolvent de liceu. Sabin Orcan, directorul "Newsweek", căci despre el este vorba, nu a reușit să producă nici o dovadă în sprijunul afirmațiilor sale publice. Dintr-un singur motiv. Nu are nici o diplomă universitară de arătat. Maxim una de liceu.

