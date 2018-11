Nouă escaladare a tensiunii în Fâşia Gaza. Palestinienii au lansat sute de rachete, israelienii au ripostat / VIDEO

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

Marea Britanie este „deschisă altor relații cu Rusia”, dar Moscova trebuie să schimbe cursul și să oprească atacurile împotriva securității globale și a tratatelor internaționale. Ideea va fi exprimată de premierul Regatului Unit, Theresa May, la banchetul anual al...

Declarațiile incendiare ale fostului şef-adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA, Mihail Gofman, sunt trecute sub tăcere de către o parte a presei din Moldova, cea care se autoproclamă echidistantăși independentă. Acest fapt are o explicație,...

Mai întâi, o femeie a fost extrasă într-o stare critică. Apoi salvatorii au descoperit sub dărâmături cadavrul unui bărbat, care nu a fost identificat şi care ar fi avut circa 40 de ani, potrivit presei.

Această escaladare a survenit după luni de tensiuni care cresc temerile privind un al patrulea război în zece ani între Israel şi Hamas, care guvernează enclava palestiniană aflată sub blocadă.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)