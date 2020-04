Noua ideologie supremă - Republica la final de drum

Moldovenii care au creat acest stat au fost convinși că, depărtându-se de Moscova și adoptând grafia latină, vor reuși să scape de minciunile sovietice, deci, să creeze un stat românesc bazat pe drepturi. La peste 20 de ani de la independență constatăm că doar dreptul de a fi criminal mai funcționează, restul este uitat și ignorat.

Miliarde pas cu pas

Rușii și moldovenii

Criminalitatea rușilor nu deranjează...

Statalitate pentru hoți, jale și deznădejde pentru restul?

Ce avem noi, cetățenii, din statul vostru?

Apărătorii statalismului sunt părtași la crimele celor care conduc statul

Alianța (criminală) tot mai aproape

„Viteză record” la învățarea limbii române

Procesul de putinizare a statului RM continuă, ca și în Rusia putinistă, stataliștii (criminali) aruncă toată vina pe „străini”. E mult mai simplu să-i acuzi pe români (americani) că vor să distrugă statul, decât să spui adevărul despre pagubele create chiar de cei care o conduc. Furtul miliardului nu este un final de drum, ci doar un pas spre acel final. Deoarece riscul ca cetățenii, indiferent de etnie, să se alieze împotriva criminalilor (care se autodefinesc ca stataliști sau europeni) este foarte mare, reprezentanții statului criminal Moldova încearcă să-i împingă pe unii împotriva celorlalți. Atâta timp cât rușii se vor teme mai tare de români decât de criminalii de la putere, „stataliștii” mafioți vor putea fura în liniște.Lumea rusă a rămas prezentă în fostele provincii sovietice și prin lumea criminală care se conduce după propriile reguli, fără a ține cont de legile celorlalți (legile statului). Anume această lume criminală, ce trăiește după regulile pușcăriașilor ruși, domină în multe state din spațiul ex-sovietic. Bulgaria, Moldova, Ucraina, Georgia sau Cecenia sunt doar câteva exemple de formațiuni statale la limita existenței, unde lumea criminală rusă și-a impus dominația. Observăm că aceste „poneatii” (n.red.: conceptele după care se ghidează pușcăriașii ruși) rusești n-au prins peste Prut, iar frații noștri încearcă, într-un ritm alert, să recupereze decalajele față de națiunile mai avansate din Europa centrală. Această lume a pușcăriașilor nu a reușit să se impună la București, iar supremația legii a câștigat natural prin protestele sincere ale societății. Conceptul de criminalitate (jefuirea statului și a cetățenilor) și modul lui de funcționare în RM este IMPORTAT din actuala Federație Rusă. Moldovenii și românii au dus hoția până la conceptul de haiduci, noi n-avem în istorie cazuri în care am fi creat OPG-uri (Организованная преступная группа - grupări criminale organizate) la dimensiunea la care ele există acum în spațiul ex-sovietic. Și nu avem niciun argou specific pentru această lume criminală, așa cum există el în limba rusă. Pentru fiecare Dostoievski avem azi un „Tayvanchyk”, pentru fiecare Pușkin ne delectăm cu un „Bulgaru”...Câțiva jurnaliști, pretinși stataliști, au fost contrariați de prezența mesajelor unioniste în spațiul public, dar n-au protestat deloc când un președinte de partid din RM (I. Dodon) apărea în fotografii prin toată Moldova alături de președintele unui stat, care are trupe armate, tancuri, tab-uri, obuze ș.a., pe teritoriul statului nostru, care a creat o republică antimoldovenească, bolșevică, antieuropeană, procriminală sub coastă. Această liniște de mormânt când vine vorba de crimele rușilor și ură cu care atacă orice mișcare românească, ne convinge că pentru unii cetățeni ai RM, existența noastră este legată exclusiv sub formă de raporturi de vasalitate cu Moscova. N-au existat proteste nici atunci când același lider de partid a clamat o „Moldovă, fără unioniști”. Românii moldoveni n-au, încă, campanii „Moldova fără ruși”, dar acest lucru este posibil, dacă Kremlinul va insista pe visele sale cretine privind acest pământ românesc al basarabenilor.Trucul privind cele două extreme (românească și rusească) și centrul (moldovenesc) nu mai este convingător. Orice formă de a transforma pseudostatalitatea eșuată a RM drept o dogmă și o ideologie în stat nu face decât să trezească mari suspiciuni în legătură cu adevăratele interese ale celor care insistă pe asemenea teorii. Este arhisuficient să construiești o țară timp de 24 de ani. Să luăm exemplul comuniștilor din Asia - China, care în anii 90 aveau un PIB de 350 de miliarde dol. SUA, iar acum au un PIB de 10 trilioane dolari SUA. Asta, da, statalitate, unde economia crește de 30 de ori în 25 de ani. În anii 90, România avea un PIB de 38 de miliarde dol. SUA, în 2015 el va ajunge la peste 200 de miliarde. O țară, unde economia crește de 6 ori în 25 de ani, are viitor, o țară, unde 15% din PIB-ul țării dispare în câteva luni, există doar prin bunăvoința (sau rea-voința) vecinilor.Conducerea republicii, acești campioni naționali ai jafului, ține lecții despre cum „străinii se implică în treburile RM”. Nimic nu este mai străin Republicii Moldova, decât chiar conducerea ei, care prin acțiunile sale este cel mai antistatal și criminal element.Aproape 25 de ani, RM a fost condusă de stataliști antiromâni (Sangheli, Tarlev, Voronin, Lupu, Filat și mai nou de Dodon) și succesele lor sunt demne de cărțile de istorie: pagubele economice și demografice, create de ei, sunt similare cu pagubele unui război mondial. În urmă cu 24 de ani, RM era cel mai mare proprietar și avea bunuri evaluate la miliarde de dolari. Acum statul este aproape incapabil să-și plătească salariile angajaților. Toate bunurile țării (rețele de distribuire a energiei, gazului, termoficare) sau zeci de fabrici și uzine au fost falimentate, privatizate pe nimic sau vândute ca fier vechi. Deoarece jefuirea banului public a fost unica preocupare reală a pseudostataliștilor (antiromâni), recent, cetățenii au aflat că un întreg miliard a fost scos din țară. Ce câștigă cetățenii din existența acestui stat? Este clar ce câștigă cei care promovează statalismul sub actuala formă ca ideologie de stat, ei își câștigă astfel dreptul de a fura, jefui, minți și manipula.Pentru că unii pseudoanaliști încearcă să inoculeze ideea că românismul (justiție europeană, salarii decente, pensii, spitale, educație, cultură, turism, sport) ar fi un pericol, am vrea să aflăm un răspuns la următoarele întrebări (retorice): Românii sau stataliștii antiromâni și proruși au vândut gratis întreaga rețea de distribuire a energiei electrice a statului RM? Românii sau stataliștii antiromâni, proruși, și procomuniști au creat o republică criminală, care răpește cetățenii? Românii sau stataliștii au furat miliardul? Românii sau stataliștii conduc justiția care-l închide pe Voloc și-l eliberează pe Papuc? Românii sau stataliștii au creat monopoluri pe carne, nuci sau fructe? Românii sau stataliștii au vândut și cumpărat aeroportul? Românii sau stataliștii conduc grupările mafiote organizate după modelul pușcăriașilor criminali ruși? Românii sau stataliștii au pus pe butuci încrederea cetățenilor în acest stat? Românii sau stataliștii au spus că integrează țara în Europa, dar s-au preocupat de dezintegrarea averilor statului și mutarea lor în conturi private din diverse colțuri ale lumii?Discuțiile despre formarea unei alianțe proeuropene avansează, iar clasa politică pare gata să uite ce s-a întâmplat din 2009 până acum și să pornească de la zero. Realitatea și atmosfera din societate nu permite partidelor politice să înceapă de la zero. Ei trebuie să găsească soluții rapide și urgente pentru mai multe probleme vechi pe care le amână intenționat să le rezolve: Ce se întâmplă cu sistemul judecătoresc? Ce se întâmplă cu fiscul, vama? Ce se întâmplă cu salariile? Cu BEM-ul? Cu FMI-ul? Reforma constituțională? Reforma teritorial-administrativă?Pe lângă problemele economice și financiare ale statului, nu va dispărea nici dezbaterea privind unionismul românesc, european sau asiatic al țării. O idee utopică mai veche spune că „moldovenii” trebuie să se unească în jurul intereselor lor cetățenești, nu să se divizeze după criterii etnice sau lingvistice. Rămâne și până astăzi un mister în jurul căror lucruri trebuie să se unească „moldovenii”: în jurul lui Ion și Doina Aldea Teodorovici sau în jurul lui Iosif Kobzon? În jurul lui Stas Mihailov sau în jurul lui Voloc? În jurul tricolorului (cu sau fără stemă) sau în jurul lentei bicolore? În jurul lui Iohannis sau în jurul lui Putin? Minciuna despre interesele cetățenești comune care ignoră dreptul românilor la autodeterminare, dreptul moldovenilor la istorie și suveranitate nu fac decât să adâncească și mai mult prăpastia în societate.În ultimul articol din TIMPUL am ironizat tentativa jenantă a doi realizatori TV de la un post finanțat din bani europeni (TV8 - Boțan și Popov) de a-i învăța pe rusolingvi - româna prin emisiuni „bilingve”. În ultima emisiune, dialogul dintre cei doi realizatori s-a purtat într-o frumoasă limbă românească. N-o să intru în analiza detaliată a conținutului, până la urmă, lupul își schimbă blana, iar năravul ba. Totuși, dacă obiectivul lor inițial a fost să-i învețe pe ruși româna - au reușit în câteva săptămâni ce nu s-a reușit în 26 de ani. O performanță demnă de Cartea Recordurilor. Dacă nu aceasta este explicația, mai rămân câteva variante - s-ar putea ca audiența unei struțocămile ruso-române să fie departe de așteptările lor. O altă variantă este că ținta manipulărilor nu sunt rușii, care oricum știu ce să creadă - ci anume băștinașii, care-s mai puțin luminați și au nevoie de cei doi corifei pentru a înțelege de unde răsare soarele.P.S. Acest articol a fost publicat în 2015, deși au trecut cinci ani, vedeți și voi, stimați cititori câte s-au schimbat.