Noua Strategie de Apărare a Ţării, sub lupa propagandei pro-Kremlin

Astfel, am putut observa că experţii, oficialii ruşi, împreună cu mass-media, au recurs la distorsionarea adevărului, menţionând în repetate rânduri că România vrea să declare Rusia, în documentul Strategiei Naţionale de Apărare pentru 2020-2024, „stat ostil” sau „stat inamic”, ba chiar am fost avertizaţi de senatorul rus Vladimir Dzhabarov că Moscova ar putea ţine cont de aceste aspecte când îşi va dezvolta viitoarele strategii de apărare. E un aspect ce ar putea fi urmărit pe viitor.

Trebuie să amintesc cititorilor că sistemul de apărare antibalistic american Aegis Ashore din România, instalat la baza de la Deveselu, a avut, are şi va avea un caracter pur defensiv. La Summit-ul NATO de la Lisabona, din anul 2010, Alianţa a decis să dezvolte o capabilitate de apărare împotriva rachetelor balistice pentru a proteja teritoriile, populaţiile şi forţele sale din Europa. Sistemul Aegis Ashore din România este parte componentă a sistemului NATO de apărare împotriva rachetelor balistice, fiind sub controlul operaţional al autorităţilor militare aliate.

După cum se va putea observa, cele mai multe articole publicate pe 10 iunie – analizate in ordinea publicării lor – au fost realizate pe baza unor interviuri cu diverşi experţi şi oficiali ruşii care au ţinut să-şi susţină punctul de vedere cu privire la acest subiect. Totodată, am putut observa că aceste articole au fost realizate exclusiv în limba rusă. Nu am găsit versiuni ale acestora în limba engleză sau în limba românӑ – multe dintre ele având şi câteva mii de vizualizări.

