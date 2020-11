Noua Toyota RAV4 Plug-In Hybrid merge doar 44 de km in modul electric si costa peste 61.000 euro

Însă chiar și așa, nouă mașina a celor de la Toyota nu reușește să parcurgă în modul EV decât 44 de km în regim de autostrada, cifra mult mai mică decât cea de peste 70 km declarați oficial. Acum vedem cum noul RAV4 PHEV pe lângă faptul că are un preț de peste 61.000 de euro are și o eficientă redusă datorită unui acumulator cu o capacitatea mică.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 8 Noiembrie 2020, ora: 08:13

Luna este in continuare in Leu si esti pregatit pentru o noua abordare. A fost o cursa dificila, a fost o batalie intensa, dar a sosit momentul sa mergi inainte. Mercur a intrat in miscare directa. Marte o va face si el curand. Este timpul sa faci o perspectiva, sa pui in balanta.