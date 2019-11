Noul ministru de Externe Aureliu Ciocoi vrea un acord de liber schimb cu Uniunea Economică Euroasiatică

Actualitate 27 Noiembrie 2019, ora: 14:58

O femeie in varsta de 30 ani si-a injunghiat concubinul de 26 de ani cu un cutit, in localitatea Ghidighici. S-a intamplat in urma unui conflict de familie. Potrivit politiei, totul s-a intamplat acum 2 zile.