Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Reprodus din revista săptămânală pentru probleme sociale și economice SOCIETATEA DE MÂINE, an. I, nr. 13, duminică 6 iulie 1924)

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Ritual străvechi, plin de semnificaţii precise, dar care astăzi par a se estompa tot mai mult sub presiunea post-modernismului galopant, tăierea mieilor de Paşti este un fenomen complex care...

Ziua Muncii are o istorie interesantă, dar destul de crudă. May Day a fost dedicată, iniţial, unor muncitori care şi-au pierdut viaţa într-un monstruos complot al poliţiei.

Înainte de toate să încep cu rezultatul care ne-a dat acest an din puntul de vedere agricol, căci iacă o săptămână de când toamna ploioasă şi rece ne aminteşte că...

În fiecare an, ziua de 10 Mai este marcată ca sărbătoare națională, potrivit legii nr. 103/2015, publicată în Monitorul Oficial din 18 mai 2015.

Dar e de ținut minte și de trăit sub paza acestei concluzii: nimic din ce promite progresul colectiv, sistemic și planificat științific nu e curat. Contaminarea sovietică e vie.

În plan general, lumea occidentală și, în calitate ei de anexă desconsiderată, lumea Estului, au pierdut un război filozofic, ideologic și militar pe care l-am cunoscut sub numele de modernitate. Ființa morală a lumii europene a fost atacată de o enormă și întunecată insurgență care a cristalizat în nazism și comunism. După două războaie mondiale și un război rece doar aparent victorios, civilizația europeană a fost învinsă. Rebeliunea cultului socialist mistic deghizat științific a pus capăt civilizației creștine și dreptului natural european. Victoria din al doilea război mondial a livrat o înfrîngere interioară pe care formula ”Războiul lui Stalin” o descrie perfect.

Esența acestei doctrine a fost formulată explicit de Lenin și Stalin, în lucrări și enunțuri publice, încă din 1918. Astfel, miza nenegociabilă a statului comunist e Revoluția Mondială, suprimarea generală a capitalismului și ”eliberarea” umanității în interiorul unui stat comunist global. În mod necesar, comunismul redefinește toate valorile și, ca orice bună filozofie milenaristă, proclamă idealul prizonieratului uman în limitele fără de limită ale egalității și fericirii colective, sub conducerea Partidului și Ideii Unice.

Același joc de oglinzi și iluzii a fost folosit cu brio de Stalin pentru a maximiza – în linia doctrinei leniniste – slăbiciunea ”lagărului imperialist”. Strategic vorbind, bilanțul războiului e o suită de inversiuni și contradicții care aduc pierderi istorice tuturor combatanților în afară de Stalin. Astfel, Germania a purtat un război împotriva inamicilor pe care nu și-i dorea (Marea Britanie). Polonia, punctul de plecare al conflictului franco-britano-german, sfîrșește sub ocupație sovietică. Marea Britanie și Franța încheie războiul victorioase dar decad din rangul de supraputeri și își pierd, curînd, Imperiile Coloniale. În schimb, Stalin capturează jumătatea Estică a Europei și fixează tabla de valori a ideologiei politice europene.

Al cui e, în definitiv, cel de-al doilea război mondial? – întreabă McMeekin. ”Al cui?” în sensul pe care îl dăm acestei întrebări ori de cîte ori încercăm să stabilim paternitatea, dirijorul sau beneficiarul unui eveniment. Cine a controlat mersul, a cules roadele și a impus înțelesul celui de-al doilea război mondial? McMeekin răspunde fără ezitare: Stalin. Cartea lui McMeekin nu e o culegere de decrete ci o cercetare încărcată de surse și arhive germane, rusești, britanice, americane, balcanice, turcești și scandinave. Dar ironia amară a acestei cărți extraordinare stă în apelul la fapte și idei disponibile, la adevăruri binecunoscute, aflate sub ochii noștri și atent neglijate sau ignorate de istoria și istoricii oficiali.

Conținutul fix al versiunii standard stă într-o fabulă simplistă pe care am învățat să o luăm în serios, deși, în orice altă împrejurare de viață, am fi respins și luat în rîs o narațiune atît de primitivă.

Holocaustul se poate repeta sau nu dar promotorii și influența ideilor care l-au făcut posibil sînt infinit condamnate. În schimb, stalinismul, ca suită de manevre infernale care au eliminat zeci de milioane de oameni și au generat o uriașă pseudo-realitate politică și morală, e activ și decriminalizat. Cum am ajuns aici? Împreună.

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

Chiar dacă nu am rezolvat încă problemele prezentului, pandemia de coronavirus ne ține încă în casă și continuă să facă victime, trebuie să ne gândim totuși și...

