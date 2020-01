Unii cititori (da-s mult mai puţini decât erau în Timpul pe hârtie – am niscaiva speranţă că fraţii noştri de peste Prut, adică edilii Bucureştiului vor reveni cu ajutorul, pentru a reanima această publicaţie unionistă, că se supără rău în mormânt cel mai mare ziarist patriot, Constantin Tănase, şi ne supărăm şi noi, că rămânem numai cu vorbe deşarte răcnind că vrem Reîntregire), zic, unii cititori m-au avertizat serios că nu fac bine defel că nu-l întreb pe Ministrul educaţiei şi culturii (of, Doamne, şi al cercetării!): în anii cât a făcut două doctorate în România, n-a aflat, fariseul mă-sii!, ce limbă vorbesc românii basarabeni şi ce istorie trebuie să înveţe copiii şi cum este corect să fie botezată pe copertă în manualele şcolare?



Recunosc, nu m-am gândit că ar trebui să-l întreb de asta, fiindcă mi-a fost de tot scârbă să-l întreb. Pe un ţăran amărât care nu ştie cum va ara ogorul, că motorina s-a scumpit (dar Televiziunea publică îl prezintă de zeci de ori pe zi pe Fâsu rânjind jalnic şi scuipând promisiuni, că şi-a început demult anul electoral!), zic, pe un biet ţăran cu creierii kremlenizaţi de putoarea sovietică l-aş putea întreba: de ce. omule, când de decenii nepoţii tăi învaţă în şcoli limba română, tu continui să-i spui moldovenească? De naţionalitate nu l-aş întreba, că-n sângele lui, de la 1812 încoace, a pătruns virusul ţarist rusesc, iar la şcoală învăţătorul fricos i-a spus că-i modovan, ca şi Ştefan-Voievod, iar românii au fost aliaţii lui Hitler şi Doamne fereşte! să nu pomenim de dânşii!

Iar eu continui să aştept când directorul antiromân al Naţionalului bălţean. Vlad Slavian, are să repună pe afiş spectacolul meu Ştefan-Vodă din legendă, pe care-l doresc copiii din oraş şi din satele limitrofe. Şi nu mai are niciun rost să aştept, fiindcă actualul Ministru a fost la teatrul nostru, dar să-l felicite pe directorul general cu prilejul că Dodon l-a făcut Artist al Poporului şi de-acum încolo, dacă se va angaja tamada la nunţi, cum a făcut-o trei decenii la rând, va putea să ceară de la miri biştari îndoit, că are epoleţii cei mai străluciţi pentru un artist.

Şi cum să mă mir numai, dar să nu mă scârbesc, când lista, ultima, cu regalii a lui Dodon e plină de nume de artişti, care-şi cinstesc cu „demnitate” Neamul?



Gheorghe Calamanciuc