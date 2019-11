Nume de fete la modă în 2019. Cele mai populare 20 de variante

Mamicile moderne vor nume de fete la moda in 2019. Numele de fete romanesti au fost inlocuite in ultima vreme de nume cu rezonanta internationala.



Iata 20 de nume de fete la moda in 2019.



1. Olivia

Nume ce are la baza substantivul latin olive – maslina.



2. Emma

Nume de origine germanica, ce se poate traduce prin universal, complet.



3. Ava

Nume de provenienta latina (Avis=pasare). De asemenea, numele este regasit si in limba germana si inseamna dorita.



4. Sofia

Nume de origine greaca (Sophiea), care inseamna intelepciune.



5. Izabela

Nume de origine ebraica ce provine din Elisabeta care s-ar traduce prin promisiunea lui Dumnezeu.

6. Amelia

Nume provenit din germana veche, cu semnificatia muncitoare, truditoare.

7. Aria

Nume de provine din limba latina, dar potrivit altor specialisti poate fi ebraica. Se poate traduce prin aer sau leoaica.

8. Luna

Nume de origine latina care se traduce prin Luna. In mitologie, Luna era si unul din numele zeitei Artemis.

9. Evelina

Nume de provenienta celtica ce s-ar traduce prin lumina.

10. Ella

Derivare de la Elena sau de la prenumele terminate in –ela: Mihaela, Gabriela, Daniela, in limba greaca. Numele mai poate preveni din ebraica si s-ar putea traduce prin tarie.

11. Bella

Nume de origine latina si se traduce prin frumusete. Mai poate fi o prescurtare a numelui Izabela.

12. Victoria

Nume provenit din limba latina care se traduce prin victorie.

13. Nora

Nume derivat de la Eleonora. In ebraica, el este prescurtarea de la Elohim (Dumnezeu), iar „or” inseamna lumina. Numele Eleonora s-ar traduce astfel prin Dumnezeu este lumina.

14. Violeta

Nume provenit din latina ce semnifica floarea de culoare violeta.

15. Aurora

Nume provenit din limba latina. Aurora este zeita diminetii in mitologia romana.

16. Elena

Nume de origine greaca, ce s-ar traduce prin raza de soare.

17. Stela

Nume de origine latina care s-ar traduce prin stea, lumina.

18. Ariana

Varianta italiana a numelui grecesc mitologic Ariadna, care este compus din „ari”, cu semnificatia cel mai, si „adnos”, cu semnificatia sfant.

19. Eliana

Nume derivat din latina (Aeliana), care se traduce prin Soare.

20. Maya

Nume cu mai multe semnificatii, in functie de cultura popoarelor in care este folosit. In filosofia hindusa Maya inseamna iluzie, in timp ce in ebraica are semnificatia de primavara sau izvor. In persana veche, numele inseamna generos. Maya este si un nume musulman, cu semnificatia de printesa. In mitologia greaca, Maia este numele celei mai tinere dintre Pleiade si mama lui Hermes. Ea este recunoscuta ca zeita a primaverii si a revenirii la viata. De asemenea, Maya este numele purtat de mama lui Buddha.