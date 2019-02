O femeie care a primit zahăr brun în loc de droguri, a sunat la poliţie să reclame înşelătoria

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Ambasadorul rus din Suedia a fost convocat la Ministerul suedez al Afacerilor Externe din cauza apropierii periculoase a unui avion militar rusesc de o aeronavă suedeză, scrie The Local.

Când vorbim despre viața cuvintelor românești trebuie să începem cu... începutul: am arătat în episodul precedent că limba română continuă latina, limba-mamă. Este un adevăr pe care nu mă sfiesc să-l repet ori de câte ori voi avea prilejul s-o...

„Eu am rămas fără zahăr brun, iar cel alb nu are acelaşi gust în cafeaua mea. Puteţi să-mi daţi numărul ei? Putem face o afacere” a adăugat ironic altul.

O femeie din Irlanda de Nord a sunat poliţia pentru a reclama faptul că a fost înşelată, după ce traficantul de droguri pe care îl plătise pentru cocaină, i-a adus de fapt zahăr brun. Potrivit serviciului de poliție din Irlanda de Nord (PSNI), Craigavon, o femeie i-a telefonat și le-a spus pur şi simplu că a fost păcălită. Când aceştia au cerut mai multe informaţii ea a adăugat: "Am plătit peste 200 de lire sterline și am obținut în schimb zahăr brun".

