O gravură veche de peste două secole, cu Crişan, liderul răscoalei din 1784, expusă la Alba Iulia / FOTO

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Vânzarea de marijuana în scop recreativ a devenit legală, începând din prima zi a noului an, în statul american Illinois.

Anul 2020 este nu doar inceputul unui nou deceniu ci si a unei noi ere astrologice. Asa cum se intampla cu orice proces ce implica o nastere, anul va implica si anumite dureri “de facere” pentru a introduce o noua viata in actiune. Anul 2020 este ca o rascruce intre felul in care a...

La mai bine de un an după ce Google și Apple au introdus mecanisme prin care să vezi cât stai pe telefon, probabil că încă nu le folosești. Dacă crezi că stai prea mult pe telefon, poate ar trebui să faci ceva mai drastic.

Pentru Liviu Dragnea, noul an ar putea avea semne bune. Fostul lider al PSD are o speranță să iasă din spatele gratiilor iar acest lucru ar urma să se întâmple în scurt timp

Sub imagine scrie, în limba germană, „Crişan Gheorghe, conducător al rebelilor valahi, care în 10 februarie 1785 a fost capturat”.

„Crişan este reprezentat aşa cum îl reprezintă şi sursele, cu o căciulă foarte înaltă şi cu un panaş foarte bogat. Se spune despre el că avea un zâmbet care nu-l părăsea niciodată chipul, nici măcar atunci când comitea cele mai crude atrocităţi. Are nişte mustăţi foarte mari, un moţ specific Munţilor Apuseni, părul peste urechea stângă. El este în general cel mai înarmat dintre liderii răscoalei. Are un arsenal întreg: pumnal, pistol, sabie, puşcă şi un topor şi, de asemenea, o mantie, o cămaşă ţărănească, specific moţească, nişte pantaloni care ar putea fi orăşeneşti şi un element mai ciudat, acele sandale în picioare care seamănă cu cele romane”, a declarat Tudor Roşu.

